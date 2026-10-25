La 11º Concentración de Camiones de Alcañiz recuerda a Coco un año después de su muerte

El rugido de los motores y el brillo de las carrocerías volvieron a llenar Alcañiz este sábado, pero la undécima concentración de camiones tuvo un significado especial. Un año después de la muerte de Coco en el municipio del Bajo Aragón, la cita reunió a familiares, amigos y compañeros para rendir homenaje a la conductora y recordar a una mujer que dejó huella entre los aficionados al mundo del transporte. Su camión, presente junto al resto de vehículos, se convirtió en uno de los símbolos de una jornada marcada por la afición al motor y la memoria.

«Este año, por desgracia, cumplimos un año del fallecimiento de Coco», explicó Santiago Gracia, organizador del evento. El homenaje contó con la presencia de su marido y sus amigos, tanto los de toda la vida como aquellos que la conocieron a través de las redes sociales.

Gracia, que solo había compartido con ella unas 24 horas, todavía recuerda la impresión que le causó. “Transmitía salud, transmitía alegría, transmitía todo lo positivo que puede transmitir una persona”, señaló. La noticia de su muerte, ocurrida tras finalizar la concentración de 2025 en Alcañiz, convirtió esta edición en una cita especialmente emotiva.

“Duele mucho que fallezca una persona, sea donde sea, quien sea. Pero tener la mala suerte, además, de que sea aquí en Alcañiz…”, lamentó el organizador, que recordó cómo Coco se había despedido de la ciudad con la intención de regresar. Su fallecimiento dejó una huella profunda en una comunidad que cada año vuelve a reunirse en torno a los camiones desde hace más de diez años.

51 camiones en una concentración consolidada

La edición de este año reunió a 51 vehículos, una cifra que confirma el crecimiento de una convocatoria. La concentración, organizada por el restaurante Las Horcas junto al Ayuntamiento de Alcañiz, se ha convertido en un punto de encuentro para aficionados llegados de distintos lugares. “Cada día quieren venir más camiones”, celebró Gracia, que reconoció estar “súper orgulloso” del resultado después de meses de trabajo. La afluencia fue tal que incluso se planteó ampliar el espacio disponible en la Avenida de Aragón para futuras ediciones.

Santi Gracia junto a su camión en Alcañiz / Jesús Burgos

La exposición reunió camiones americanos, modelos clásicos de las décadas de 1960 y 1970 y vehículos modernos que continúan trabajando a diario en el transporte de mercancías. Algunos participantes recorrieron largas distancias para estar presentes en Alcañiz. “Hay dos o tres personas que llevan 15 días sin pasar por su casa solamente por venir aquí”, destacó el organizador. La posibilidad de contemplar los vehículos de cerca, detenerse en sus detalles y descubrir sus decoraciones es, a su juicio, una de las claves del atractivo de la cita. Muchos incorporan elaborados diseños y una iluminación que transforma su aspecto al caer la noche.

Dos vueltas al histórico circuito Guadalope

La jornada comenzó por la mañana en Motorland Aragón, donde los participantes recibieron a los vehículos y disfrutaron de una parada antes de trasladarse a Alcañiz. Después de la comida, los camiones quedaron expuestos en la avenida de Aragón, donde el público pudo contemplarlos durante la tarde.

Algunos de los camiones de la concentración expuestos en Motorland Aragón / Jesús Burgos

Tras la entrega de premios y el homenaje a Coco, la comitiva cerró el programa con dos vueltas al antiguo circuito urbano Guadalope, uno de los espacios más emblemáticos de la historia del motor en la ciudad. Para Gracia, que ha competido en ese trazado en varias ocasiones, regresar a sus calles al volante de estos vehículos es una experiencia que sigue emocionando. “Se nos ponen los pelos de punta”, reconoció.