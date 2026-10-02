Motorland abre las inscripciones para el Classic Festival, que se celebrará del 23 al 25 de octubre

Motorland Aragón ya prepara una nueva edición de su Classic Festival, uno de los eventos más esperados del calendario para los aficionados a los vehículos históricos. La cita se celebrará del 23 al 25 de octubre y volverá a convertir el paddock y el circuito de velocidad en un punto de encuentro para coches, motos, sidecares y fórmulas clásicos.

Las inscripciones para las tandas de pista y para la Classic Parade ya están abiertas a través de la página web de Motorland. En el caso de las tandas, el plazo permanecerá abierto hasta el 20 de octubre, mientras que la participación en la Parade será gratuita.

Tandas para vehículos anteriores a 2001

Durante todo el fin de semana, el trazado alcañizano viajará al pasado con el rugido de auténticas joyas de la automoción sobre el asfalto. Los aficionados podrán disfrutar de diferentes tandas en pista, mientras que el paddock acogerá también una exposición de vehículos y diferentes actividades relacionadas con el mundo del motor clásico.

Para participar en las tandas se admitirán motos, turismos y coches en buen estado de conservación, que mantengan una configuración conforme a la de fábrica y cuya fecha de primera matriculación sea anterior al 31 de diciembre de 2001. Las inscripciones permanecerán disponibles en la web de Motorland hasta el 20 de octubre, siempre que queden plazas disponibles.

La Classic Parade vuelve a ser uno de los grandes atractivos

Uno de los momentos más esperados del Classic Festival será, un año más, la Motorland Classic Parade, que permitirá a los propietarios de vehículos clásicos disfrutar del trazado alcañizano en una vuelta controlada tras el safety car.

La participación en esta actividad será gratuita y estará abierta a vehículos clásicos cuya primera matriculación sea anterior al 31 de diciembre de 2001. Los interesados también deben formalizar previamente su inscripción a través de la web del circuito.

Motorland irá desvelando próximamente nuevos detalles de la programación de la edición de 2026, que volverá a reunir en Alcañiz a aficionados y coleccionistas en torno a los vehículos clásicos y la historia del automovilismo y el motociclismo.