El Bajo Aragón y el Matarraña dan un paso más en la conservación y promoción de uno de sus juegos tradicionales con la puesta en marcha de la primera Liga de Morra Bajo Aragón-Matarraña. Se trata de una iniciativa que se desarrollará a lo largo de seis jornadas en diferentes localidades del territorio y busca ofrecer nuevas oportunidades para practicar este juego.

La primera jornada, celebrada en Torrecilla de Alcañiz, ya tiene a sus primeros líderes. David Guarc y Luis Cros encabezan la clasificación con 24 puntos cada uno. También Joaquín Lorenzo y Pedro Muño en tercera posición, ambos con 18 puntos. Por detrás se sitúan Jordi Roch y Luis Miguel Lorenzo, con 12 puntos cada uno, mientras que Manu Bel y Víctor Guarc, completan la clasificación con seis puntos.

La principal novedad de esta primera liga es su formato flexible. Aunque las partidas se disputarán por parejas, la puntuación y la clasificación general serán individuales. De esta manera, los participantes podrán competir en distintas jornadas sin necesidad de mantener siempre el mismo compañero, lo que facilitará la incorporación de nuevos jugadores.

Además, en tres de las seis jornadas las parejas se formarán por sorteo, mientras que en las otras tres los participantes podrán acudir con una pareja previamente formada. Con esta fórmula, la organización pretende eliminar una de las barreras habituales para participar en los campeonatos: no disponer de un compañero de juego.

Seis jornadas en seis localidades

La primera edición de la liga recorrerá Torrecilla de Alcañiz, Valderrobres, Monroyo, Valjunquera, Peñarroya de Tastavins y Valdealgorfa. La competición arrancó el domingo 11 de octubre en el Salón Sociocultural Los Halcones de Torrecilla de Alcañiz, con una primera jornada en la que las parejas se formaban por sorteo. Las siguientes citas se celebrarán aproximadamente cada quince días, alternando las jornadas con parejas sorteadas y las de parejas previamente constituidas.

La inscripción tiene un coste de 15 euros para toda la liga, independientemente del número de jornadas en las que participe cada jugador. La recaudación se destinará íntegramente a premios.