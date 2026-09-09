Actualizado 19:35

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

09 SEP 2026|

Actualizado 19:35

La morra del Matarraña entra en el top 16 mundial tras la competición disputada en Italia

La pareja formada por Manuel Bell y Óscar Alvesa, de Valderrobres, avanzó hasta los octavos de final del campeonato celebrado en Cividale del Friuli. La cita reunió a 186 duplas participantes

Componentes de la delegación de Aragón en el Morramondo./ Cedido
Componentes de la delegación de Aragón en el Morramondo./ Cedido

Lidia OlivaresM.J. Salvador09 09 2026

Comentar

ActualidadCultura y Ocio

La morra del Matarraña tuvo representación en el Morramondo 2026, celebrado del 4 al 6 de septiembre en Cividale del Friuli (Italia), con una actuación destacada de la pareja formada por Manuel Bell y Óscar Alvesa. Los jugadores de Valderrobres superaron la fase de grupos y alcanzaron los octavos de final del campeonato mundial, en el que participaron 186 parejas.

La competición reunió a jugadores llegados de diferentes lugares del mundo y permitió a los representantes del territorio enfrentarse a distintos estilos de juego dentro de una misma disciplina. Además de Bell y Alvesa, otra pareja del Matarraña formada por Samuel y Raiko también consiguió clasificarse para la siguiente fase del torneo.

El cuadro eliminatorio terminó cruzando a las dos parejas del territorio en dieciseisavos de final. El enfrentamiento aseguró que una representación del Matarraña continuara en competición, aunque finalmente solo Bell y Alvesa pudieron avanzar hasta octavos.

La cita internacional mostró la diversidad de formas que existen para jugar a la morra según el lugar de procedencia. Aunque la base del juego es compartida, los participantes mantienen diferencias en la manera de sacar los dedos o en la forma de pronunciar los números durante las partidas. "Llegas allí sabiendo jugar a tu morra y te das cuenta de que el juego es muy diverso. Cada uno juega de una manera diferente”, han explicado Bell y Alvesa tras su participación.

El campeonato también destacó por la deportividad entre los jugadores de distintos países. Pese a la intensidad de las partidas, los participantes mantienen un código de respeto entre rivales: "Es un juego que ves que es un poco agresivo porque la gente chilla y tal, pero hay mucho respeto entre los rivales y sobre todo los compañeros”, ha apuntado la pareja.

Una experiencia más allá de la competición

Más allá del resultado deportivo, el Morramondo permitió conocer otras formas de entender una tradición que continúa transmitiéndose entre generaciones. Durante el campeonato, participaron jugadores de edades muy diferentes, desde veteranos hasta jóvenes que empiezan a practicar este juego.

Entre los recuerdos del viaje quedó una partida amistosa frente a un jugador italiano veterano que congregó a numerosos espectadores. “Había como 40 o 50 personas mirándonos, grabándonos, jugando contra ese señor que debía tener 70 años y estaba disfrazado de medieval. Para mí fue espectacular”, ha recordado Alvesa.

El campeonato mundial se cerró con la victoria de la pareja sarda formada por Cristian Spano y Davide Perra. La próxima edición del Morramondo se celebrará en Cinctorres (Castellón), en 2027.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Sello del Bajo Aragón Histórico en el Trail Valle de Tena: Deportistas de tres clubes destacan en la 80K y los relevos

El Matarraña Team, Maestraña CMX y La Cordada estuvieron presentes en las diferentes pruebas de una de las grandes citas del trail pirenaico

Comentar

Sello del Bajo Aragón Histórico en el Trail Valle de Tena: Deportistas de tres clubes destacan en la 80K y los relevos

Seis restaurantes del Bajo Aragón Histórico participan en una nueva edición del Concurso de Tapas Jamón de Teruel

Los establecimientos que han presentado propuesta son Gastrobar Micelios, Malaboka Gastro Club de Alcañiz, Hotel Andorra - Sierra de Arcos, Restaurante Mas Evolución (Mas de las Matas), La Torre Restaurante...

Comentar

Seis restaurantes del Bajo Aragón Histórico participan en una nueva edición del Concurso de Tapas Jamón de Teruel

Valderrobres saca a relucir las reliquias de varias épocas en su feria de antigüedades de septiembre

FOTOGALERÍA. Durante todo el fin de semana las calles del centro de la localidad matarrañense se han llenado de puestos de ropa, complementos, alimentos y productos para el hogar

Comentar

Valderrobres saca a relucir las reliquias de varias épocas en su feria de antigüedades de septiembre

Aragón reforzará con 36 plazas hasta diciembre los tribunales con competencias en violencia de género

Alcañiz y Caspe contarán con un tramitador nuevo cada uno. La medida incluye la contratación de 9 gestores procesales y 27 tramitadores procesales para todos los juzgados aragoneses

Comentar

Aragón reforzará con 36 plazas hasta diciembre los tribunales con competencias en violencia de género

Aragón-Teruel Existe reclama una moratoria para plantas de biogás y biometano

Pedirá también la paralización de la tramitación de los proyectos en proceso de autorización hasta que DGA establezca una ordenación específica para este tipo de instalaciones

Comentar

Aragón-Teruel Existe reclama una moratoria para plantas de biogás y biometano

La DPZ aprueba por unanimidad el Plan Plus 2026 con 50 millones de euros para 1.152 actuaciones

La comarca del Bajo Aragón-Caspe recibirá un total de 1.924.944,09 euros para 31 proyectos distribuidos en sus seis localidades. La institución ha adelantado que la convocatoria para 2027 se incrementará...

Comentar

La DPZ aprueba por unanimidad el Plan Plus 2026 con 50 millones de euros para 1.152 actuaciones
Periódico del Bajo Aragón Histórico