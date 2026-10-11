El deporte de Alcañiz se une por una buena causa para ayudar a Aspanoa

El deporte alcañizano vuelve a demostrar su cara más solidaria. Clubes deportivos, comercios y entidades de la ciudad han unido sus fuerzas en torno al Sorteo Solidario Juntos por Aspanoa, una iniciativa impulsada por el Club Voleibol Kasalkas con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón.

La propuesta parte de la voluntad del club naranja de aprovechar la capacidad de movilización del deporte para ponerla al servicio de una causa social. La presidenta y entrenadora del Kasalkas, Patricia Gómez, explica que después de casi dos décadas vinculada al voleibol ha podido comprobar el papel que desempeñan los clubes no solo en la formación deportiva, sino también en la transmisión de valores y en la implicación de las familias.

«Tenemos una capacidad enorme no solo para enseñar valores deportivos, sino también para sacar lo mejor de cada uno de estos pequeños jugadores que a la larga van a ser personas adultas», señala Gómez.

Una iniciativa con un motivo especial

La elección de Aspanoa tiene además un motivo especialmente cercano para el club. Patricia Gómez explica que uno de los jugadores del Kasalkas perdió a su hermano, Marcos, quien formaba parte de Aspanoa. A partir de esta circunstancia, la presidenta del club trasladó a los padres de Marcos su intención de colaborar con la asociación, una propuesta que recibió su respaldo.

Gómez considera importante dar visibilidad a la labor que desarrolla Aspanoa y a otras entidades sociales que trabajan para ayudar a quienes lo necesitan. Al cierre de la entrevista, quiso además agradecer expresamente a los padres de Marcos y recordar su «fuerza, valentía, unión, apoyo, coraje y respeto».

El deporte alcañizano hace equipo

Alcañiz CF, BM Alcañiz, AFS de fútbol sala, Translop Hockey, Club de Judo, Cabral Team de taekwondo, Escuela de Baloncesto, CV Alcañiz, Club Natación Bajo Aragón y las Escuelas del Bajo Aragón, entre otros, se han sumado a la propuesta. También participa Pamesa Teruel, ampliando el alcance territorial de la iniciativa.

Los clubes han aportado diferentes productos y experiencias para conformar los premios del sorteo. Entre ellos hay material deportivo, mochilas, prendas, clases gratuitas o servicios, mientras que los establecimientos colaboradores han incorporado también zapatillas, camisetas y otros productos.

A esta red se han sumado además comercios de la ciudad, que están colaborando con la venta de papeletas. Desde la organización destacan que esta unión permite alcanzar a un público mucho mayor y aprovechar la capacidad de movilización de un tejido deportivo que reúne a alrededor de 2.000 familias en Alcañiz.

Papeletas desde 2 euros y sorteo del 2 al 6 de noviembre

La mecánica de la campaña es sencilla. Las papeletas pueden adquirirse en los establecimientos colaboradores y tienen diferentes aportaciones, de 2, 5 y 10 euros. Con ellas se participa en los sorteos que se desarrollarán durante la semana del 2 al 6 de noviembre.

Las papeletas que se pueden adquirir en los comercios de Alcañiz / Cedida

Cada jornada se irán sorteando diferentes regalos aportados por clubes y comercios. Los números premiados y los correspondientes regalos se comunicarán a través de los canales oficiales de Kasalkas Deporte y de los clubes participantes.

Patricia Gómez subraya que el objetivo principal no son los regalos, sino la colaboración con Aspanoa. «La gente participa por dar dinero, no por el regalo», explica. No obstante, considera que el hecho de que la aportación pueda llevar aparejado un premio sirve también para generar ilusión entre quienes participan.

Desde el club agradecen públicamente la implicación de todos los clubes, deportistas, comercios y asociaciones comerciales que han hecho posible la iniciativa. «Cada papeleta cuenta. Cada gesto cuenta», destacan desde la organización. Todo lo recaudado se destinará a Aspanoa y a sus proyectos de apoyo a los niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. Una iniciativa que convierte durante unos días la habitual rivalidad deportiva en un objetivo común: sumar esfuerzos para ayudar.