El benjamín femenino del CV Kasalkas acaba 28º en el Campeonato de España tras una experiencia «enriquecedora y de orgullo» en Valladolid

El equipo benjamín femenino del Club Voleibol Kasalkas regresó de Valladolid con la satisfacción del trabajo realizado y una experiencia inolvidable tras participar en el Campeonato de España de voleibol de su categoría. Las jóvenes jugadoras del club completaron el torneo en la 28ª posición de un total de 32 equipos, cumpliendo el principal objetivo marcado por la entidad: disfrutar de la competición, seguir creciendo deportivamente y vivir una experiencia única a nivel nacional.

Las conocidas como ‘las leonas’ afrontaron el campeonato con entusiasmo y muchas ganas de aprender. Pese a las altas temperaturas registradas durante el fin de semana, las jugadoras dieron lo mejor de sí mismas en cada encuentro y representaron al club bajoaragonés con esfuerzo, compromiso y deportividad.

La fase de grupos estuvo marcada por los nervios propios de una cita de estas características. El conjunto dirigido por Irene Lombarte se enfrentó a AD Los Campos, Geosol Renovables Villaverde y CEIP Hispanidad, finalizando en la cuarta posición de su grupo.

Llegó la primera victoria tras la fase de grupos

Desde el club destacan que el equipo tardó en encontrar su mejor ritmo de juego debido a la emoción y la responsabilidad que supone disputar un Campeonato de España a tan corta edad, aunque consiguió sumar una victoria que reforzó la confianza de las jugadoras. Tras la fase inicial, el CV Kasalkas accedió a la lucha por los puestos del 25 al 28. En cuartos de final logró una trabajada victoria frente al CV Ciudad de la Cerámica por 2-1, con parciales de 25-16, 16-25 y 15-7.

La siguiente eliminatoria enfrentó a las bajoaragonesas con el Molina Voley. Después de un intenso partido, las pupilas de Lombarte cayeron por 2-1 (25-15, 9-25 y 15-7), lo que les llevó a disputar el encuentro por la 27ª y 28ª posición.

Aljaferia se tomó la revancha del último enfrentamiento

En el último partido del campeonato esperaba un rival bien conocido: el CV Aljafería. Ambos equipos ya se habían enfrentado esta temporada en Aragón, con victoria entonces para Kasalkas en el Campeonato de Teruel. En Valladolid, sin embargo, el triunfo fue para el conjunto zaragozano tras un ajustado encuentro que se resolvió en el tercer set por 14-16. El marcador final fue de 2-1 para Aljafería (14-25, 25-17 y 14-16).

Más allá de los resultados, desde el Club Voleibol Kasalkas destacan el valor de la experiencia vivida por las jugadoras, de tan solo 8 y 9 años, que han tenido la oportunidad de competir con algunos de los mejores equipos del país y seguir creciendo tanto dentro como fuera de la pista.

La expedición estuvo formada por las jugadoras Martina, Emma, Leire, Maya, Vega, Triana y Valentina, bajo la dirección de la entrenadora Irene Lombarte. El club también ha querido agradecer expresamente la implicación de los padres y madres que acompañaron al equipo durante todo el campeonato y la temporada.

Desde la entidad han felicitado a las jugadoras por su comportamiento y entrega durante el torneo y les han agradecido haber llevado el nombre del CV Kasalkas hasta un Campeonato de España, cerrando una temporada que quedará grabada en la memoria de estas jóvenes deportistas del Bajo Aragón.