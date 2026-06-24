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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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24 JUN 2026|

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Dos detenidos por una oleada de robos de cobre en plantas fotovoltaicas del Nudo Mudéjar

La Guardia Civil les atribuye once delitos cometidos en varios munipios y cifra el valor del material sustraído en 300.000 euros

Uno de los detenidos en Andorra por su implicación con los robos. / G.C.
Uno de los detenidos en Andorra por su implicación con los robos. / G.C.

La COMARCA24 06 2026

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Una trama de robo de cobre habría sustraído material por valor de 300.000 euros en instalaciones del Nudo Mudéjar, recintos de minería y empresas en desuso. Dos personas han sido detenidas en Andorra como presuntas autoras de 11 delitos relacionados con estos hechos.

La operación, denominada SECIP, se ha desarrollado durante varios meses con investigaciones y dispositivos específicos de vigilancia en las zonas afectadas. Las detenciones se produjeron en la mañana del 17 de junio con la intervención del Equipo de Policía Judicial de Alcañiz, el Equipo ROCA y Seguridad Ciudadana de Andorra.

El cable sustraído era trasladado a un lugar seguro, donde los presuntos autores extraían el cobre mediante máquinas pelacables. Cuando no utilizaban este sistema, quemaban el material para derretir la manguera que lo recubría y dejar el metal listo para su venta. Una vez preparado, el cobre era transportado lejos de la zona de extracción para evitar sospechas. Según la investigación, terminaba en una chatarrería de Cintruénigo, en Navarra.

El Nudo Mudéjar es un proyecto de transición ecológica basado en la construcción de un complejo de energías renovables en Híjar, Andorra y Alcañiz. Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz, plaza número 2.

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