El ambiente navideño ya se respira en Alcañiz. La plaza de la Constitución ha acogido desde este sábado una nueva edición del tradicional Mercado Navideño, que reúne a un total de 17 casetas de comercios, asociaciones y estudiantes de 4º de la ESO. La cita, que se ha prolongado hasta este domingo, ha registrado una buena afluencia de público durante su primera jornada, en la que las favorables condiciones meteorológicas han acompañado a comerciantes y visitantes.

Flores, artículos de decoración navideña, libros, productos de estética, embutidos, quesos, turrones y dulces son algunas de las propuestas que pueden encontrar quienes se acerquen hasta la plaza. Una amplia oferta que permite realizar las primeras compras de cara a las fiestas y que sirve también como escaparate para los establecimientos comerciales del territorio.

La música navideña ambienta el recinto, que cuenta además con un photocall en el que los asistentes pueden llevarse una fotografía gratuita como recuerdo de su visita. Un carrusel infantil y la churrería caspolina 'La Aragonesa' completan los atractivos de una cita pensada para todos los públicos.

Una Navidad con carácter solidario

Más allá de su vertiente comercial, el mercado vuelve a ofrecer un espacio para dar visibilidad a la labor de diferentes asociaciones y entidades de carácter social. Entre ellas se encuentra el Hogar Santo Ángel, que ha puesto a la venta diferentes artículos elaborados por sus propios residentes a partir de materiales reciclados.

La caseta del Hogar Santo Ángel de Alcañiz / Jesús Burgos

«La persona más joven que realiza estas actividades tiene 80 años. Cada cual, según sus capacidades, hace las labores y entre todas llegamos a formar estos artículos tan bonitos», explica María Pilar Espallargas, técnico de Animación Sociocultural del centro. Coronas, árboles, belenes y gnomos forman parte de una propuesta que tiene una finalidad fundamentalmente terapéutica, trabajando aspectos como la motricidad fina de las personas mayores.

Aunque el adelanto de las fechas ha cogido por sorpresa a los responsables del centro y este año únicamente han podido disponer de una caseta durante una jornada, la valoración es positiva. «Viendo cómo responde la gente y cómo las personas mayores vienen aquí y se sienten orgullosos del trabajo que venden, ¿para qué queremos más? Es una maravilla», destaca Espallargas.

También participa por tercer año la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Alcañiz, con adornos navideños confeccionados tanto por los usuarios del centro como por sus voluntarios. «Hay muy buen ambiente y pasa mucha gente», señala María José, integrante de la entidad.

Los comerciantes celebran la respuesta del público

La buena acogida durante la primera jornada es una de las sensaciones compartidas entre los comerciantes. Algunos, como la quesería y bodega Fanbar, de San Pedro de Calanda, acumulan ya una década de participaciones en el mercado. «Tenemos nuestros quesos, que son ya muy conocidos, los vinos que hacemos y la novedad son los lotes de regalo con nuestros productos para estos días navideños», explica José Antonio Fandos.

Por su parte, la ferretería El Trillero ha apostado por las villas y poblados navideños, una tendencia decorativa que gana protagonismo como complemento a los tradicionales belenes. Sergio Giner, presente en el mercado desde que se instalaron las primeras casetas, celebra la respuesta del público, aunque echa en falta algún atractivo adicional como la pista de hielo de anteriores ediciones. «La afluencia, bien como siempre. El tiempo está acompañando, así que muy bien», apunta.

Las propuestas gastronómicas también tienen su espacio de la mano de Virginia Soro, que participa por segundo año con los productos de su obrador alcañizano especializado en tartas de queso y cookies americanas rellenas. Para la ocasión ha preparado un surtido con sabores propios de estas fechas, como panettone, polvorón o turrón de Jijona.

El Mercado Navideño ha cerrado sus puertas este domingo, ofreciendo una última oportunidad para disfrutar de una cita que sirve de antesala a las fiestas navideñas en la capital bajoaragonesa.