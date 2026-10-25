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25 OCT 2026|

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Las elecciones generales del 29-N obligan a retrasar el rastrillo de Manos Unidas de Alcañiz a después de Reyes

El mercadillo volverá a abrir sus puertas el día 10 de enero para no interferir con la jornada electoral

Vista general del rastrillo en una edición anterior. / B. Severino
Vista general del rastrillo en una edición anterior. / B. Severino

La COMARCA25 10 2026

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El tradicional rastrillo de Manos Unidas de Alcañiz tendrá que restrasar su edición de 2026. Las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre obligan a despejar durante toda la jornada la zona de la antigua estación de autobús, donde se monta el mercadillo.

Para evitar el trabajo de retirar todos los productos y volver a montarlos después, las voluntarias han decidido trasladar la tradicional cita invernal al primer fin de semana después del día de Reyes. Así, el primer día de mercadillo será el 10 de enero. Aun está por confirmar durante cuantos domingo se mantendrá abierta la cita.

La cita, que se sostiene gracias al trabajo de las voluntarias de Manos Unidas en Alcañiz volverá a contar con todo tipo de objetos: ropa, libros, juguetes, pequeños muebles...También se venderán los buñuelos, postre favorito de muchos vecinos y una reclamo para los visitantes.

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