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17 OCT 2026|

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Escucha tendrá un rocódromo de cuatro metros de altura para practicar escalada todo el año

El Ayuntamiento invertirá más de 44.000 euros en una infraestructura que responderá a la demanda de los jóvenes aficionados a la escalada

Maqueta virtual 3D del rocódromo de Escucha / Cedida
Maqueta virtual 3D del rocódromo de Escucha / Cedida

Alba Ferrández17 10 2026

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ActualidadDeporte

El Ayuntamiento de Escucha está construyendo un rocódromo para fomentar la práctica de la escalada y ampliar la oferta deportiva del municipio. La iniciativa responde a la afición existente en la localidad y a la demanda de contar con un espacio cubierto donde entrenar durante los meses de invierno. «Como en la Cuenca Mineras no había ninguna de estas características, hemos apostado por el deporte, como siempre hacemos», explica Hector García, alcalde de la localidad.

La instalación, todavía en fase de construcción, tendrá cuatro metros de altura y alrededor de 30 metros lineales. Con ella, los aficionados podrán practicar escalada sin necesidad de desplazarse a otras localidades, como Teruel o Alcorisa, donde ya existen espacios para esta disciplina.

El proyecto busca, especialmente, dar respuesta a las necesidades de los más jóvenes, que encuentran dificultades para entrenar al aire libre durante los meses más fríos. «La gente joven sí que demandaba tener un espacio para poder escalar en invierno», señala el representante municipal, que recuerda que, aunque existen vías ferratas en los alrededores, las condiciones meteorológicas complican su uso en esta época del año.

En un principio, el rocódromo estaba previsto junto al nuevo pabellón deportivo para concentrar las instalaciones. Sin embargo, al no conseguir la subvención necesaria para construir el edificio anexo, el Ayuntamiento decidió trasladar el proyecto a la sala de exposiciones, situada frente a la casa consistorial, en el centro del municipio.

El Ayuntamiento destinará una partida de más de 44.000 euros a la construcción del rocódromo, financiada mediante la Estrategia de Desarrollo Local Leader, correspondiente al Grupo de Acción Local Ofycumi, y con fondos propios municipales para cubrir la parte no subvencionada. En cuanto a los plazos, el responsable municipal explica que la previsión es que el montaje se complete en unas dos semanas una vez finalizada la construcción de los elementos.

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