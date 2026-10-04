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04 OCT 2026|

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Escucha renueva su Biblioteca Municipal para convertirla en un espacio cultural y social

El Ayuntamiento invierte alrededor de 20.000 euros en la adecuación del espacio que incorpora zonas de estudio, lectura y ocio infantil. Además, está preparando nuevas actividades para su reapertura

Nuevas instalaciones de la biblioteca municipal de Escucha / Ayuntamiento
Nuevas instalaciones de la biblioteca municipal de Escucha / Ayuntamiento

Alba Ferrández04 10 2026

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ActualidadCultura y OcioInfraestructuras

La Biblioteca Municipal de Escucha encara la recta final de su renovación tras unas obras que han permitido transformar prácticamente por completo el espacio y adaptarlo a nuevos usos. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, ha supuesto una inversión de alrededor de 20.000 euros y busca convertir la biblioteca no solo en un lugar destinado al préstamo y consulta de libros, sino también en un espacio de encuentro y actividad cultural para los vecinos.

El alcalde de Escucha, Héctor García, ha explicaso que los trabajos de rehabilitación se prolongaron durante aproximadamente dos semanas y han incluido la renovación de la sala, el mobiliario y el sistema de gestión de libros. Además, la intervención ha permitido sustituir las antiguas estanterías metálicas y renovar la imagen del espacio.

Un espacio para estudiar, leer y jugar

Uno de los principales objetivos de la reforma ha sido ampliar los usos de la biblioteca y adaptarla a diferentes perfiles de usuarios. El espacio cuenta ahora con una zona de estudio pensada para quienes necesitan trabajar o estudiar en un entorno tranquilo, además de un área destinada a los más pequeños con juegos y propuestas vinculadas a la lectura.

La concejala de Cultura, Tania Peña, ha destacado precisamente esta transformación como uno de los motivos principales de la actuación. "Queríamos convertirlo un poco en un espacio social que no fuera solo de lectura", ha explicado. La reforma incorpora también mesas y sillones para actividades y manualidades y zonas en las que los usuarios podrán utilizar sus ordenadores.

Actividades para la reapertura

Aunque todavía se están ultimando los detalles de la reapertura, el Ayuntamiento ya trabaja en una programación especial. Entre las propuestas previstas figura un cuentacuentos protagonizado por una vecina del municipio, que aprovechará la ocasión para presentar un cuento infantil que ha escrito recientemente. El colegio también tendrá un papel destacado en la nueva etapa de la biblioteca. Está previsto realizar manualidades y un grafiti decorativo en el interior en el que participarán los alumnos.

Una biblioteca más activa durante todo el año

De esta manera, el Ayuntamiento pretende que la renovación física vaya acompañada de una programación cultural estable. Además de mantener actividades como los cuentacuentos, prevé continuar actualizando el fondo bibliográfico con nuevos ejemplares. Según García, la inversión anual destinada a la compra de libros suele situarse entre los 500 y los 1.500 euros.

La modernización se completará con un nuevo programa informático desarrollado mediante un convenio con el Gobierno de Aragón, que permitirá actualizar la gestión bibliotecaria. El objetivo final es que la biblioteca se convierta en un punto de encuentro para vecinos de distintas edades y pueda acoger durante todo el año actividades, reuniones y encuentros entre familias.

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