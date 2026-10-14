España Emprende: de una idea de negocio a una empresa con futuro

Tener una buena idea es solo el principio. Convertirla en un negocio viable exige tomar decisiones, hacer números, conocer los trámites necesarios y encontrar las vías de financiación adecuadas. Es un proceso que puede resultar complejo, especialmente cuando se afronta por primera vez.

Por ello, para acompañar a emprendedores y empresarios se impulsa España Emprende, un programa que gestiona la Cámara de Comercio de Zaragoza con la financiación del Fondo Social Europeo.

¿Qué es España Emprende?

¿Mi proyecto puede funcionar? ¿Qué trámites tengo que realizar? ¿Existen líneas de financiación a las que pueda acceder? Estas son algunas de las preguntas habituales cuando alguien decide emprender y el proyecto busca que el futuro empresario no tenga que resolverlas solo.

España Emprende ofrece un servicio de formación y asesoramiento inicial. Está dirigido tanto a personas que tienen una idea y quieren transformarla en un proyecto empresarial como a quienes ya cuentan con un negocio y necesitan apoyo para modernizarlo, ampliarlo o afrontar una nueva etapа. Uno de los principales atractivos es que el servicio no tiene coste para el emprendedor.

El programa España Emprende te interesa si...

Eres un emprendedor o emprendedora con una idea de proyecto a poner en marcha Quieres adquirir conocimientos en materia emprendedora a través de formación de calidad Necesitas apoyo en la tramitación y finanzación de tu proyecto

¿Cuál es el objetivo de España Emprende?

España Emprende persigue potenciar el autoempleo y la actividad empresarial mediante la creación y consolidación de empresas. Para ello, el programa ofrece formación especializada y de calidad sobre la distintas fases de la puesta en marcha de un proyecto empresarial.

Apoyo en la elaboración de tu plan de empresa Asistencia en la tramitación administrativa Acompañamiento en la apertura de tu negocio

Cursos disponibles en la Cámara de Comercio de Zaragoza

En el marco del Programa España Emprende de Cámara de España, la Cámara de Comercio de Zaragoza organiza acciones formativas intensivas dirigidas a emprendedores y autónomos que buscan apoyo para desarrollar sus proyectos empresariales. Las acciones formativas tienen, generalmente, una duración de 30 horas y se desarrollan en formato presencial, distribuidas en varias jornadas.

La formación se imparte tanto en Zaragoza, en la sede de Cámara Zaragoza, como en diferentes municipios de la provincia, con el objetivo de acercar estos recursos al territorio y contribuir a la creación y consolidación de nuevas empresas también en el ámbito rural. También está centrada en herramientas y tecnologías como la Inteligencia Artificial.

Actualmente, está disponible el curso Emprende con éxito en Zaragoza que se desarrollará del 19 al 29 de octubre en la sede la Cámara de Comercio de Zaragoza. Es gratuito y tiene una duración de 30 horas. Está dirigido a personas de entre 18 y 60 años que quieren emprender o mejorar la gestión de su negocio. Consulta las próximas formaciones: https://www.camarazaragoza.com/productos/programa-espana-emprende/