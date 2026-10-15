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15 OCT 2026|

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Herminio Sancho y María José Villalba encabezan las listas al Congreso y Senado del PSOE Teruel

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Teruel ha designado este jueves los nombres de los candidatos y candidatas para las próximas elecciones del 29 de noviembre

Presentación de los candidatos y candidatas al Congreso de los Diputados y al Senado por parte del PSOE Teruel / PSOE
Presentación de los candidatos y candidatas al Congreso de los Diputados y al Senado por parte del PSOE Teruel / PSOE

La COMARCA15 10 2026

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La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Teruel ha designado este jueves los nombres de los candidatos y candidatas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia que han sido ratificados en la tarde de este jueves por la Comisión Ejecutiva Regional en Zaragoza. Herminio Sancho Íñiguez, alcalde de Mezquita de Jarque y Diputado de las Cortes Generales en Madrid, repetirá como cabeza de lista al Congreso, al igual de María José Villalba Chavarría en el Senado.

La candidatura al Congreso se completa con María Pilar Castellano Vivas, concejal en el Ayuntamiento de Monreal del Campo, como número 2 y José Ángel Galve Gasión, concejal del Ayuntamiento de Calanda. Los suplentes serán Vanesa Pellicena Pellicena, concejal de La Puebla de Híjar; Pedro José Casas Mateo, alcalde de El Pobo de la Sierra, y Ana Sales Monserrate, concejal de Cantavieja.

Junto a Villalba, la candidatura al Senado incluye a Héctor García Redondo, alcalde de Escucha, y Silvia Gimeno Gascón, alcaldesa de La Mata de Los Olmos.

Las candidaturas definitivas deberán ser ratificadas por la Comisión Electoral y la Comisión Ejecutiva Federal, que se reunirán este sábado en Madrid.

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