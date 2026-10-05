Prisas y reuniones urgentes: la convocatoria electoral del 29N pilla a los partidos a contrapié y sin candidaturas sólidas

El adelanto electoral ha pillado a los partidos aragoneses con los deberes sin hacer. Los rostros que protagonizarán las papeletas no están claros y arranca ahora un proceso de toma de decisiones que tendrá que despejar las incógnitas actuales. Los comités regionales y provinciales comienzan ya a reunirse de forma urgente para definir cómo va a ser la campaña y más importante todavía quien serán los candidatos al Congreso y al Senado en cada una de las provincias.

Los dos grandes partidos -PSOE y PP- viven en la provincia de Teruel situaciones similares. El liderazgo de Pilar Alegría y la elección de Emm Buj como presidenta del PP provincial son en ambos casos recientes y queda por ver si su entrada puede traducirse en cambios a nivel orgánico para unas listas que no están claras.

El resto, peleará por hacerse con el ansiado tercer diputado que ofrece la provincia de Teruel. En el caso de Vox, la formación viene de unos muy buenos resultados en los comicios autonómicos que podrían replicarse a nivel nacional. Aun así, la formación cuenta con sus rostros más conocidos como diputados en el parlamento autonómico. La decisión pasa ahora por saber si la decisión es por hacer cambios en los grupos o incluso en el Gobierno o si por apostar por perfiles más desconocidos.

También los regionalistas intentarán llevar una voz aragonesa al Congreso. Tanto CHA como Aragón-Teruel Existe sostienen que su intención es concurrir a los comicios para poder representar «la voz del territorio y velar los intereses de Aragón desde Madrid. La incógnita más clara la deja el Partido Aragonés que tendrá que decidir esta semana si concurre o no tanto a estos comicios como a los municipales.

Alberto Herrero y Herminio Sancho, "a disposición del partido"

Los dos representantes bajoaragoneses de la provincia, Alberto Herrero (PP) y Herminio Sancho (PSOE), han confirmado que están dispuestos a repetir como cabezas de sus respectivas listas, pero en ambos casos tendrá que ser el partido quien ratifique la buena voluntad de los diputados.

En el caso del popular, Alberto Herrero ha asegurado que, si bien la decisión se tomará en la cúpula nacional, su intención es poder seguir aportando al partido. En este sentido, el alcalde de Calanda ha apuntado que su intención es seguir trabajando «con la misma ilusión y aportando para hacer posible un cambio necesario para todo el país».

El socialista, por su parte, se ha definido como «útil». «Me ha tocado trabajar mucho y en muchas causas diferentes, pero estoy seguro de que lo que hemos hecho ha sido valioso para la provincia de Teruel». Asegura que su intención es, si el partido lo comparte, seguir siendo el candidato. «Ni en el Ayuntamiento, ni en las Cortes, ni en el Congreso... nunca he formado parte de la oposición y estoy convencido de que va a seguir siendo así. Vamos a volver a ganar y vamos a poder terminar todos los asuntos que tenemos ahora pendientes», ha añadido. En su caso, será el Comité Federal del PSOE, que se reúne esta misma tarde, el que marque los calendarios y los procesos a seguir para determinar las listas.

Teruel Existe plantea unas primarias

Por el momento, Teruel Existe es la única fuerza que ya ha confirmado que convocará unas elecciones primarias para seleccionar al candidato que lleve «la voz de la provincia» a Madrid. Aún habrá que esperar para conocer qué rostros aspiran a encabezar las listas, pero su portavoz, Tomás Guitarte, ha confirmado esta misma mañana que la intención es volver a tener representación en ambas cámaras.

Guitarte ha lamentado que durante la legislatura los problemas territoriales hayan quedado condicionados por la aritmética parlamentaria y ha reclamado que los intereses de los ciudadanos tengan mayor peso en la toma de decisiones. «Tenemos experiencia sobrada de que, cuando mandan ellos, no se atienden los problemas reales y que esos problemas solo se tratan cuando hay una aritmética parlamentaria que les obliga a tratarlos», ha concluido.

Tras la primera incursión del movimiento ciudadano de Teruel Existe en la política nacional en 2019 —entonces consiguieron un diputado y dos senadores—, el partido no fue reelegido en los comicios de 2023. Entonces, la entrada de Guitarte en las Cortes propició la candidatura de un joven Diego Loras, que durante la legislatura había sido asesor del grupo, pero que no consiguió hacerse con los votos suficientes.

Vox no confirma candidato

Entre las formaciones que no consiguieron representación en los últimos comicios, Vox se alzó entonces como cuarta fuerza. En aquella ocasión, la concejal de la formación en Andorra, Aroha Rochela, fue la cabeza de lista. La propia Rochela no ha querido confirmar si volverá a concurrir. La andorrana ostenta ahora mismo, además de su acta como concejal, su puesto como diputada en las Cortes de Aragón. Rochela ha defendido que todavía es muy pronto y queda mucho tiempo por delante para saber quién será el rostro visible para la provincia.

También el propio Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón, ha respondido en declaraciones a los medios de comunicación que su voluntad es estar «donde me necesite el partido». «Ayer era concejal, hoy estoy aquí y mañana no lo sé», ha apuntado tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre si será el cabeza de lista de Vox al Congreso por alguna de las provincias aragonesas.

CHA anuncia una ronda de contactos

En el caso de Chunta Aragonesista (CHA), el partido se ha propuesto liderar una candidatura única. El objetivo, según el propio Jorge Pueyo, es «garantizar que la voz de Aragón vuelva a escucharse en el Congreso de los Diputados». Para conseguirlo, ha emplazado a los partidos de la izquierda aragonesa «a trabajar para conseguir una única papeleta y llevar la dignidad de la voz de Aragón a Madrid».

Pueyo ha subrayado que esta propuesta parte de construir un proyecto político compartido que sitúe las necesidades de Aragón en el centro de la agenda estatal: «Queremos abrir desde el diálogo un proceso que permita alcanzar un acuerdo electoral amplio, plural y reconocible, capaz de convertir el apoyo social existente en representación parlamentaria y de hacer que cada escaño obtenido sirva para defender los intereses de Aragón y mejorar la vida de su gente».

Entre los partidos que formarían la candidatura, Pueyo ha nombrado al Movimiento Sumar, Podemos, Aragón-Teruel Existe, Izquierda Unida, Partido Verde y Recortes Cero. En el caso de Podemos, la formación a nivel nacional ha condicionado su presencia en el Frente Amplio a la celebración de primarias abiertas a toda la izquierda los días 14 y 15 de octubre, con el objetivo de elegir al cabeza de lista de una futura coalición.

El PAR decide esta semana su futuro

También tiene pendiente decidir su futuro el Partido Aragonés (PAR). La formación regionalista tenía previsto celebrar este mismo jueves una reunión de su ejecutiva en la que decidir si concurrir o no a los próximos comicios municipales. Ahora se suma a la ecuación la posibilidad de presentar listas para el Congreso y el Senado. Aunque la decisión no se ratificará hasta final de semana, la precaria situación económica que atraviesa el PAR tras su salida de las Cortes de Aragón dificulta enormemente la posibilidad de volver a presentarse.

Con la precampaña ya en marcha el reloj empieza a contar. Este mismo martes el BOE publicará la orden de disolución de las Cortes Generales. En menos de dos semanas, el 16 de octubre se cierra el plazo para que los partidos comuniquen si concurren en coalición. Unos días después, el 21 de octubre, comienza el plazo para presentar las candidaturas. A partir de entonces, solo quedará esperar para conocer la voz de los españoles.