Más de 100 vecinos se concentran en Montalbán para denunciar el recorte horario de la oficina de Correos y la falta de médicos

El Movimiento de Acción Rural (MAR) ha vuelto a reclamar este miércoles una mejora de los servicios públicos en las Cuencas Mineras. La organización, que ha reunido a unas 120 personas, se ha concentrado en Montalbán para protestar por la reducción del horario de la oficina de Correos, que actualmente presta servicio únicamente durante dos horas al día.

El portavoz del MAR, Antonio Jiménez, explica que el servicio de la oficina ha pasado progresivamente de seis a cuatro horas, después a tres y finalmente a las dos actuales. Las oficinas de Montalbán y Utrillas suman apenas cinco horas de atención, una cifra que el movimiento considera insuficiente para la población de la zona. El movimiento reclama recuperar al menos las tres horas en el primer pueblo y ampliar el servicio de Utrillas.

Jiménez lamenta que, pese a haber intentado contactar con los responsables de Correos, el MAR no haya recibido ninguna respuesta. Para el colectivo, la reducción de servicios públicos dificulta la lucha contra la despoblación y supone un nuevo perjuicio para quienes viven en el medio rural.







Movimiento de Acción Rural reúne a 120 personas enfrente de la oficina de Correos de Montalbán / MAR

Críticas a la situación sanitaria

La concentración también ha servido para poner el foco en las carencias sanitarias que, según el MAR, se repiten año tras año, especialmente durante el verano. Jiménez denuncia la falta de profesionales en el centro de salud de Utrillas, lo que provoca cambios y acumulación de consultas cuando los médicos deben cubrir guardias o disfrutar de sus descansos y vacaciones.

El portavoz pone como ejemplo el cierre temporal de consultas en algunos municipios, que ha provocado que determinados pueblos hayan llegado a estar hasta quince días sin consulta médica. También critica las dificultades para conseguir cita con el pediatra y considera que la situación refleja una falta de soluciones por parte de la Administración.

Reivindicaciones por la falta de especialistas

La concentración también ha contado con la participación de Verónica Rodríguez, presidenta de Cocemfe Teruel, quien ha denunciado la ausencia de neurólogos en el Hospital Obispo Polanco de Teruel y las consecuencias que esto puede tener para los pacientes. El MAR y distintas asociaciones de pacientes ya trasladaron estas reivindicaciones al Gobierno de Aragón y, según Jiménez, preparan nuevas acciones. Durante agosto y septiembre prevén desarrollar una campaña en redes sociales y convocar, a partir de este último mes, nuevas protestas ante el Hospital de Teruel.

Desde el Movimiento de Acción Rural reclaman una reunión con el nuevo consejero de Sanidad para abordar estas deficiencias y buscar soluciones que permitan garantizar unos servicios públicos adecuados en el medio rural.