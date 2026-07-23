El PSOE denuncia que varios pueblos de Cuencas Mineras estarán hasta 15 días sin consulta médica

El Grupo Socialista en la Comarca de Cuencas Mineras ha reclamado al Gobierno de Aragón una mayor previsión en la gestión del personal sanitario para evitar el cierre de consultorios locales durante el verano. Según denuncia la formación, la falta de médicos está provocando la suspensión de consultas presenciales en varios municipios, una situación que considera especialmente preocupante en una época en la que la población aumenta con la llegada de residentes y visitantes.

La portavoz del PSOE en la comarca y alcaldesa de La Hoz de la Vieja, Laura Royo, ha advertido de que localidades como La Hoz de la Vieja, Segura de Baños y Fuenferrada, donde la atención médica presencial ya se limita a un solo día por semana, pueden permanecer hasta 15 días sin consulta. Esta situación obliga a los vecinos a desplazarse al Centro de Salud de Utrillas para ser atendidos.

Royo ha asegurado que la reducción progresiva de la atención sanitaria ha agravado la situación en los últimos años. «Hasta hace un tiempo teníamos cubierto el servicio porque había consulta tres días a la semana, pero ahora hemos pasado de tres días a uno. Además, al cambiarnos el día de consulta, como la médica titular sale de guardia, muchos miércoles también nos quedamos sin consulta», ha explicado. La alcaldesa considera que, aunque las reorganizaciones por las vacaciones de verano son habituales, la falta de planificación actual está dejando sin cobertura sanitaria a pequeños municipios durante varios días consecutivos.

Entre los consultorios afectados se encuentra el de La Hoz de la Vieja, que permanecerá cerrado el 29 de julio. Ese mismo día también cerrará el de Martín del Río, que habitualmente presta consulta los cinco días laborables de la semana. Además, el consultorio de Segura de Baños permaneció cerrado el 17 de julio y el de Fuenferrada volvió a cerrar el 21 de julio.

Desde el Grupo Socialista insisten en que el Ejecutivo autonómico debe reforzar la planificación de las sustituciones para garantizar la atención sanitaria en el medio rural y evitar que los vecinos tengan que desplazarse decenas de kilómetros para recibir asistencia médica.