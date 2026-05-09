Siembra Teruel reparte plantero para cultivar 52 variedades locales de tomate

El proyecto Siembra Teruel pone en marcha una nueva acción para promover el cultivo y la conservación de variedades locales de hortalizas y legumbres en la provincia. En esta ocasión, la iniciativa se centra en el tomate, con el reparto de plantero de las 52 variedades locales conservadas en el Banco de Semillas de Teruel.

El proyecto Siembra Teruel, financiado con el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2023 se desarrolla en el Centro de Innovación en Bieconomía Rural de Teruel, sede del CITA en Teruel, y está coordinado por Cristina Mallor, investigadora del departamento de Ciencia Vegetal y responsable del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA, con el apoyo técnico de Eva Checa, técnico de investigación de CITA Teruel, que desarrolla su actividad en el centro turolense. En el marco del proyecto se ha creado el Banco de Semillas de Teruel, a partir de la colección del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA, con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía las más de 400 variedades de hortalizas y legumbres conservadas de la provincia de Teruel.

Con el fin de fomentar el cultivo de estas variedades locales y favorecer su conservación, este año se ha decidido producir planta de todas las variedades locales de tomate disponibles en el banco. Para ello, el proyecto ha contado con la colaboración del Ciclo Formativo de Grado Medio de Producción Agropecuaria del Centro de Formación Profesional San Blas, cuyo alumnado ha cultivado las plantas en sus instalaciones. También ha colaborado Pablo Játiva, de El Huerto de Presi, padrino del proyecto Siembra Teruel, participando en la siembra y el cuidado del plantero.

Ahora, Siembra Teruel solicita la colaboración de la ciudadanía para completar el proceso: cultivar estas plantas en huertos de distintas localidades y comarcas de Teruel. La participación permitirá conocer mejor el comportamiento de cada variedad en diferentes condiciones de cultivo, además de contribuir a la recuperación y valorización de este patrimonio hortícola local.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas pueden adoptar una variedad local de tomate escribiendo al correo electrónico bancosemillasteruel@cita-aragon.es En el mensaje deberán indicar dónde van a cultivar las plantas, especificando la localidad y la comarca de Teruel. A partir de esa información, desde el proyecto se buscarán las variedades disponibles más adecuadas.

Una vez entregadas las plantas, los participantes deberán cuidarlas durante la campaña y compartir su evolución con el equipo del proyecto. Para ello, se facilitará un número de teléfono al que podrán enviar información y fotografías del cultivo. En septiembre, se solicitará la entrega de tomates en el CITA de Teruel, donde serán estudiados. Además, el proyecto prevé organizar una cata de tomates locales, con el objetivo de dar a conocer la diversidad, calidad y singularidad de estas variedades turolenses.

Con esta iniciativa, Siembra Teruel quiere implicar a la ciudadanía en la conservación activa de la biodiversidad cultivada de la provincia y reforzar el vínculo entre investigación, formación agraria y huertos locales.