Valdeltormo blinda el 97% de su suelo no urbanizable frente a grandes parques renovables

Valdeltormo ha dado el paso definitivo para limitar la implantación de grandes proyectos de energías renovables en su término municipal. El Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel ha aprobado definitivamente la Modificación Nº3 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una norma que, tras su publicación en el Boletín Oficial, impide la instalación de aerogeneradores industriales y parques fotovoltaicos a gran escala en cerca del 97% del suelo no urbanizable del municipio.

La modificación urbanística culmina un proceso iniciado en 2023 y desarrollado durante casi tres años con el objetivo de dotar al Ayuntamiento de una herramienta legal para regular la implantación de este tipo de proyectos. La medida afecta especialmente a los terrenos agrícolas, espacios incluidos en la Red Natura 2000, áreas contempladas en el Mapa del Paisaje del Matarraña y zonas con elevado riesgo de incendio forestal.

La nueva regulación establece, sin embargo, una diferencia entre los grandes proyectos industriales y las instalaciones destinadas al autoconsumo. Los paneles solares y otras instalaciones de energías renovables vinculadas a viviendas, explotaciones agrícolas, granjas y naves comerciales quedan permitidos.

Un proceso iniciado en 2023

La concejal de Valdeltormo Inma Antón explica que la iniciativa surgió a raíz de las actuaciones que estaba desarrollando el municipio vecino de La Fresneda para modificar también su planeamiento urbanístico. «Esto se empezó en el 2023 y se continuó en el 2024», explica Antón, quien señala que el procedimiento ha sido «un proceso muy largo» debido a los diferentes trámites administrativos que ha tenido que superar hasta alcanzar la aprobación definitiva.

Según detalla Antón, la modificación del PGOU se planteó como una herramienta institucional que complementara las alegaciones y movilizaciones desarrolladas durante los últimos años frente a los proyectos de grandes instalaciones renovables.

Siete aerogeneradores en el punto de partida

El proceso de modificación del planeamiento se produjo después de que distintas empresas promotoras plantearan proyectos para instalar hasta siete aerogeneradores de grandes dimensiones en el término municipal de Valdeltormo.

La oposición vecinal quedó reflejada en un sondeo celebrado en septiembre de 2021, en el que el 91% de los participantes rechazó la instalación de parques eólicos en el municipio. A este pronunciamiento se sumaron posteriormente alegaciones y movilizaciones vecinales.

La aprobación de la modificación urbanística supone ahora trasladar aquella posición a una regulación concreta del suelo municipal y establecer las condiciones para la implantación de futuras instalaciones.

Repsol tendrá que modificar el proyecto Menecio

La entrada en vigor de la nueva normativa tendrá también consecuencias sobre proyectos que ya se encontraban en tramitación. Antón señala que los nuevos proyectos presentados este verano por Green Capital ya no incluían a Valdeltormo porque la empresa conocía que el municipio se encontraba inmerso en el proceso de modificación de su planeamiento.

La situación es diferente en el caso de Repsol, que adquirió proyectos anteriormente promovidos por Aforestalia. «Como apenas han hecho modificaciones, todavía estábamos incluidos», explica la concejal. En concreto, el proyecto Menecio contemplaba la instalación de dos aerogeneradores en el término municipal. Con la aprobación definitiva de la modificación del PGOU, Repsol tendrá que adaptar el proyecto, ya que esas instalaciones quedan afectadas por las nuevas restricciones urbanísticas.

La modificación busca preservar especialmente los espacios agrícolas y naturales del municipio, así como el paisaje característico del Matarraña. Entre las áreas afectadas se encuentran terrenos de secano y regadío, espacios de la Red Natura 2000, la zona vinculada a la ZEC del río Matarraña y áreas consideradas de especial vulnerabilidad frente a los incendios forestales.