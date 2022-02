Una multitud escenifica en Valjunquera y Valdeltormo su rechazo a los proyectos de parques eólicos en el Matarraña

Centenares de personas han exigido la retirada de las propuestas de parques eólicos en la comarca del Matarraña que, hasta el momento, las empresas Forestalia y Capital Energy, presentaron al Ministerio de Transición Ecológica y al Gobierno de Aragón. En torno a unas 400 personas se han concentrado en el Mas del Labrador, entre las localidades de Valjunquera y Valdeltormo, para escenificar su rechazo a estas propuestas y pedir a las instituciones la desestimación de ubicar polígonos eólicos en el Matarraña.

Los asistentes durante su llegada al Mas del Labrador. J.L.

Los participantes en el acto reivindicativo han acudido al antiguo núcleo urbano en marcha senderista. En torno a 150 personas lo han echo desde Valdeltormo y unos 200 senderistas han salido desde la localidad de Valjunquera. De igual modo, varios vecinos de otras localidades del Matarraña y de municipios vecinos como Valdealgorfa, en el Bajo Aragón, han decidido unirse a la concentración acudiendo a los pies del templo del Mas del Labrador, cabe recordar, núcleo de población que fue abandonado tras un bombardeo en la Guerra Civil.

Tras el acto reivindicativo, los asistentes han tejido una cadena humana.

Los participantes han partido de ambas localidades en torno a las 11.00. Lo cierto es que la casualidad ha hecho que los participantes de las dos marchas senderistas hayan llegado a la vez al despoblado en torno a las 12.30. Tras la llegada, las plataformas Valjunquera por el Paisaje y Valdeltormo por el Paisaje han procedido a la lectura de un manifiesto. «Queremos proclamar desde aquí, desde el antiguo pueblo del Mas de Labrador, nexo de unión entre los dos pueblos de Valdeltormo y Valjunquera que no queremos y no necesitamos este modelo de explotación energética que pretenden imponer Capital Energy y Forestalia» han manifestado. Durante la lectura del manifiesto han denunciado lo que, a su juicio, supondría «reventar» el paisaje matarrañense. «Proponen instalar molinos de 200 metros en toda la parte que une el Matarraña con el Bajo Aragón, nosotros decimos Renovables sí, pero no así», han concluido.

Los participatnes en la marcha que ha partido de Valjunquera han llegado al unísono con los de Valdeltormo. J.L.

Tras la lectura del manifiesto se ha procedido a tejer una cadena humana en el entorno del conjunto histórico. «Hemos presentado alegaciones a estos proyectos. Pensamos que si no nos movilizamos se nos comen. Existe una gran conciencia en los dos pueblos y en todo el Matarraña y queremos que se nos escuche», ha explicado Mariluz Plaza, de Valdeltormo por el Paisaje. En la misma línea se han manifestado desde Valjunquera por el Paisaje. «Estamos emocionados por el apoyo y por la asistencia de personas, no solo de Valjunquera, si no de todo el Matarraña. Estas propuestas han generado un enorme descontento entre todos los que vivimos aquí y queremos mostrar nuestro rechazo», ha explicado Yolanda Alegre, de Valjunquera por el Paisaje.

En el Mas del Labrador se han expuesto las ubicaciones de los aerogeneradores, algunos de ellos junto al emplazamiento. J.L.

Tras la marcha senderista, las dos plataformas han instalado sendas mesas informativas en las que han recogido alegaciones a los proyectos de Forestalia que, cabe recordar, se encuentran aún en fase de exposición pública. Asimismo, han denunciado el «atropello» que supondría la declaración de estos proyectos como de Interés Público y han advertido a las administraciones que de emitir un informe de Impacto Ambiental positivo abocarían al Matarraña a una «profunda e irreparable fractura social».

Durante el acto se han recogido alegaciones a los proyectos. J.L.

Durante la lectura del manifiesto los mayores, algunos de ellos con vivencias en el Mas del Labrador, y los más pequeños han tomado la palabra en la lectura de los manifiestos. «Queremos, que nuestros bosques sigan teniendo árboles y conejos, perdices y zorros y que no se tengan que ir porque han tenido que cortar el bosque. Queremos, que nuestros caminos sigan siendo caminos no autopistas de tierra. Queremos, que las águilas, los buitres, los murciélagos, todos los pájaros vuelen por todo el cielo y no tengan miedo de ser cogidos por las aspas de los molinos y se hagan daño. Queremos, que cuando vayamos a buscar setas o espárragos por el campo solo se oiga el sonido del viento o el piar de los pájaros, no el ruido de los molinos», han sido solo algunas de las proclamas que se han leído durante el evento.

Imagen de los vecinos de Valdeltormo que han participado en la marcha senderista. J.L.

Manifestación en Zaragoza el 13 de marzo

Durante el acto las plataformas convocantes han dado a conocer que se adherirán a la manifestación promovida en Zaragoza el próximo 13 de marzo. La capital aragonesa acogerá, de este modo, una movilización respaldada por las plataformas y entidades de todo Aragón que se oponen al establecimiento de centrales de este tipo en sus respectivos territorios. Exigirán, de igual modo, un plan de ordenación del territorio, algo que, durante la jornada del Mas del Labrador, han calificado de «inexistente».

En ese sentido, cabe recordar que la comarca del Matarraña celebró el jueves un pleno extraordinario en el que manifestó su rechazo a acoger parques eólicos en su territorio. «Confiamos en que las instituciones respeten nuestra voluntad. Los proyectos han de surgir de abajo a arriba y se habla mucho de sostenibilidad, pero la mejor sostenibilidad es sostener a la gente del territorio y respetar la voluntad expresada, lo contrario sería caer en un grave error», manifestó Carmen Agud, vicepresidenta de la comarca del Matarraña y portavoz del PAR.