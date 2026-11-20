La India es uno de esos destinos que parecen inabarcables. El país asiático combina monumentos milenarios, paisajes increíbles y fascinantes, una gastronomía muy rica y una energía urbana muy especial. Para poder visitarla sin complicaciones, es necesario tener en cuenta aspectos como el visado, la salud, la conectividad del móvil y algunas normas culturales antes de emprender el vuelo.

1. Gestiona el visado con antelación

Para entrar en la India necesitas un visado. Los ciudadanos de países de la Unión Europea pueden solicitar el visado electrónico o e-visa a través de un formulario oficial antes del viaje. Es conveniente hacerlo con varios días de antelación.

Comprueba bien que tu pasaporte tenga validez suficiente y conserva también una copia digital del documento. Si vas a viajar por zonas sensibles o fronterizas, también es necesario consultar las recomendaciones vigentes antes de reservar el transporte.

2. Elige bien la época del año y planifica todo con cautela

La época ideal para visitar la India suele ser de octubre a mayo, aunque conviene tener en cuenta las diferencias climáticas entre el norte montañoso, las llanuras y la costa. El monzón, que suele afectar a la India entre junio y septiembre, complica los itinerarios por lluvias, inundaciones o deslizamientos.

Si vas por primera vez a la India, un viaje de entre diez y quince días suele ser lo más recomendable. No es aconsejable pecar de ambicioso y querer ver todo el país, y es mucho mejor seleccionar una región concreta:

El Triángulo de Oro para la historia y la arquitectura (compuesto por Delhi, la capital; Agra, hogar del Taj Mahal; y Jaipur, la «ciudad rosa» de Rajastán, conocida por sus palacios y mercados).

para la historia y la arquitectura (compuesto por Delhi, la capital; Agra, hogar del Taj Mahal; y Jaipur, la «ciudad rosa» de Rajastán, conocida por sus palacios y mercados). Kerala , un remanso de tranquilidad y naturaleza.

, un remanso de tranquilidad y naturaleza. Goa, famosa por sus playas, su gastronomía y un ambiente mucho más relajado.

3. Reserva trenes y alojamiento con antelación

La India es un país enorme y las distancias entre destinos suelen requerir tiempo. Las rutas más demandadas suelen agotarse, especialmente entre los meses de noviembre y febrero, cuando el país recibe más turistas.

Por eso, es imprescindible reservar los billetes de tren con antelación, sobre todo en trayectos como Delhi-Agra-Jaipur, y confirmar las reservas de hotel en temporada alta. Además, es necesario tener en cuenta que los itinerarios suelen alargarse más de lo previsto por el tráfico y el estado de las vías.

4. Conexión móvil desde el primer minuto

Una tarjeta SIM para la India es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Con estos datos podrás usar mapas y reservar trenes, pedir vehículos VTC, traducir los menús, consultar horarios y mantenerte en contacto con el alojamiento, y todo esto sin depender de una red wifi gratuita, que puede ser lenta e insegura.

Comprar una tarjeta SIM física en la India suele ser un proceso tedioso: te pedirán el pasaporte, una foto, el número de visado y, a veces, una dirección local. La alternativa más práctica es comprar una eSIM para la India, que se descarga en el móvil antes de salir y se activa al aterrizar.

5. Respeta las normas culturales

Como norma general, es conveniente vestir de manera conservadora, especialmente si visitas templos, zonas rurales y lugares religiosos. Lleva siempre ropa holgada que cubra los hombros y las rodillas, quítate los zapatos en los templos y, a veces, cúbrete la cabeza.

Acciones más concretas:

Usa siempre la mano derecha para dar y recibir objetos, incluido el dinero.

para dar y recibir objetos, incluido el dinero. Evita las muestras de afecto.

No señales con los pies hacia personas ni hacia imágenes religiosas.

Al visitar santuarios hindúes o budistas, sigue el sentido de las agujas del reloj si así te lo indican.

Ten en cuenta que en los mercados y puestos callejeros se regatea. Hazlo siempre con educación y nunca discutas si no llegas a un acuerdo económico.

6. Ojo con la alimentación y la seguridad

Nunca bebas agua del grifo ni siquiera para cepillarte los dientes; en su lugar, bebe siempre agua embotellada y purificada. Evita también el hielo y elige siempre alimentos bien cocinados. Las frutas, mejor peladas.

También es imprescindible que contrates un seguro de viaje. Con tu médico de cabecera, al menos ocho semanas antes de salir, consulta sobre las vacunas, evalúa las precauciones contra la malaria y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.

Evita pasear por la noche, no prestes atención a las ofertas que no hayas solicitado y usa siempre el transporte oficial.

7. No te pierdas lo imprescindible

Cuando piensas en la India, el Taj Mahal suele aparecer como el destino favorito, pero la India es mucho más. Delhi es ideal para los museos y la arquitectura. Varanasi ofrece espiritualidad junto al río Ganges, y Kerala, por sus canales y lagunas. Rajastán destaca por sus palacios y fortalezas y, si prefieres la naturaleza, deberás decantarte por los Ghats Occidentales y la región de Ladakh, con selvas tropicales y paisajes montañosos.

Si tienes el visado, una eSIM para la India y un itinerario realista, ya estás preparado para convertir la India en el viaje de tus sueños.

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