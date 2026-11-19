La negociación entre el dispositivo INFOAR y el Gobierno de Aragón ha alcanzado un acuerdo. Pasadas las 4.15 de la madrugada y tras más de 20 horas en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ambas partes han puesto fin al conflicto laboral abierto y avanzan en la reorganización del operativo.

El acuerdo alcanzado contempla la desconvocatoria de la huelga a partir de las 00:00 horas del próximo 20 de noviembre. Además, en cuanto a mejoras para el operativo, figura la conversión de un número estimado de 37 brigadas forestales simples en brigadas dobles, así como la simplificación de los horarios de las brigadas helitransportadas. El pacto contempla también la incorporación de 15 conductores adicionales de autobomba durante cinco meses del periodo de máxima activación y mejoras en las condiciones laborales y operativas de los profesionales.

El acuerdo recupera también los compromisos alcanzados en el preacuerdo del pasado 9 de septiembre. Entre ellos el incremento salarial del 10% en 2027, una gratificación extraordinaria de 500 euros para el personal que haya participado activamente en la campaña de extinción de incendios de 2026 y la incorporación progresiva de entre 60 y 215 efectivos adicionales, en función de las necesidades técnicas, operativas y económicas del dispositivo. Todas estas medidas suponen la contratación de 170 personas.

«El acuerdo pone fin a más de 3 meses de negociación en los que hemos ido acercando posturas. Entre otras cuestiones el dispositivo se va a reforzar con cuatro helicópteros y dos aviones anfibios», ha apuntado la directora de Gestión Forestal, Ana Oliván.

El segundo acuerdo entre las partes

Los bomberos forestales recuperaron el lunes las reivindicaciones tras un primer preacuerdo con el Gobierno de Aragón. Los efectivos del dispositivo INFOAR se manifestaron a las puertas de la sede del PP de Aragón donde denunciaron incumplimientos en el acuerdo y el uso «partidista» de sus reivindicaciones.

Frente a la sede del PP, los participantes en la concentración trasladaron con contundencia: "Tenemos un operativo de prevención y extinción infradimensionado que no da respuesta a la ciudadanía". Pidieron al Ejecutivo de Jorge Azcón que "cumpla lo acordado" y garantice el operativo de extinción de incendios que "Aragón merece".