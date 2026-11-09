Lotería Minerín, cuatro Navidades consecutivas repartiendo premios mayores desde Andorra

En la pared del fondo de la Administración de Loterías nº 1 de Andorra hay un muro de números. 49612, 07211, 36142, 88008, 60622, 23112. Cada uno lleva debajo una fecha y una cifra, y juntos cuentan la historia de este negocio familiar mejor que cualquier folleto. Una pantalla junto a la entrada añade el resumen del último ejercicio: 10.715.641 euros entregados en premios en este punto de venta a lo largo de 2025.

Lotería Minerín es, oficialmente, la Administración de Loterías Hortensia Valero. Hortensia era la abuela de José Antonio Legua, el gerente actual, y la abrió en 1969 en la avenida San Jorge, 43, cuando Andorra vivía de la mina. Hoy el pueblo tiene poco más de 7.000 habitantes, la administración va por la tercera generación, la atiende un equipo de cinco personas y, según sus propias estadísticas de ventas, figura entre las 100 que más lotería venden de España. Explicar cómo se llega ahí desde un pueblo de Teruel es explicar dos cosas: premios y tecnología.

Cuatro Navidades seguidas con premio mayor

La racha empezó en 2022 con un quinto premio, el 36142, serie completa. En 2023 llegó el Gordo: el 88008, 400.000 euros al décimo, la primera vez que esta administración traía un primer premio de Navidad al Bajo Aragón, acompañado ese mismo día por dos quintos, el 45353 y el 88979. En 2024, otro quinto, el 60622, también en serie completa. Y en 2025, el 23112, el quinto que la Cofradía del Santo Entierro de Alcañiz repartió entre sus cofrades, dentro de los más de nueve millones de euros que salieron de esta ventanilla aquel 22 de diciembre. Un Gordo y cinco quintos en cuatro Navidades consecutivas, algo poco habitual en el sector.

El muro guarda capítulos anteriores: el cuarto premio de 2016, el 07211, que dejó alrededor de doce millones de euros entre los seguidores del Balonmano Alcañiz; el primer premio de la Lotería Nacional de 2019 con el Fútbol Sala Ariño; y, al fondo, el Gordo del Niño de 1983, el 49612, que todavía recuerdan en el pueblo. «No tenemos ningún secreto», dice Legua. «Vendemos mucho, repartimos mucho y, cuando toca, lo celebramos con el pueblo».

Clientes que nunca han pisado Andorra

Lo que cambió con el Gordo de 2023 no fue solo el ambiente. «Empezó a comprarnos gente que no había estado nunca en Andorra: vieron la noticia, entraron en la web y compraron desde su casa», recuerda el gerente. Hoy la administración tiene clientes en todas las provincias. Entre enero y julio de este año, sus ventas online casi se han triplicado respecto al mismo periodo de 2025, empujadas por los abonos semanales a los números de siempre.

El mecanismo es sencillo. En loteriaminerin.es y en la app de Lotería Minerín se puede comprar Lotería de Navidad online: se elige el número, se paga con tarjeta, Bizum o saldo y el resguardo llega al momento. El décimo físico se queda custodiado gratis a nombre del comprador o viaja a su casa, y si toca, los premios menores se ingresan directamente en su cuenta. La venta online de Navidad está abierta hasta el 21 de diciembre; después llega el Niño.

«Que una administración de un pueblo de 7.000 habitantes esté entre las cien que más venden de España se explica por dos cosas: los premios que hemos dado y que ya no dependemos solo de quien pasa por la puerta», resume Legua.

El 22 de diciembre, con la cámara del móvil

Una de las páginas más visitadas de la web no es la de compra, sino el comprobador de Lotería de Navidad. Se apunta con la cámara del móvil al código QR del décimo —o de cualquier boleto de Primitiva, Bonoloto, Euromillones o Lotería Nacional— y en unos segundos aparece si tiene premio, pedrea o reintegro, sin descargar ninguna aplicación. Miles de personas de toda España lo usan cada mes, y la mañana del 22 de diciembre, mientras los niños de San Ildefonso cantan, es su gran día.

Las peñas ya no cuentan décimos

Buena parte de la Lotería de Navidad de Minerín se vende a través de peñas, cofradías, clubes, bares y empresas. Para ellos, la administración ha montado un circuito en el que el organizador no toca ni décimos ni dinero: una página privada con contraseña desde la que cada socio o empleado compra su décimo, y participaciones de lotería que la administración imprime y entrega sin coste, con devolución de las que no se vendan.

La novedad de este año es la aplicación que la propia administración ha desarrollado para bares, clubes y asociaciones. Cada entidad entra con su número de cliente, ve su lotería y lo que tiene pendiente de pagar, pide más décimos, avisa de un ingreso, actualiza sus datos y firma los albaranes con el dedo desde el móvil; en la administración lo ven al instante y lo aceptan con un clic. Decenas de asociaciones, peñas y clubes ya trabajan así. «El club lo tiene todo en la app y nosotros nos encargamos del resto», dice Legua.

Un sistema de gestión hecho en la trastienda

La inteligencia artificial entró en Minerín por el WhatsApp. El número de la tienda, el 978 842 834, tiene un asistente que responde al momento a las preguntas de siempre —si queda un número, cómo se compra online, cómo se cobra un premio— y pasa la conversación a una persona del equipo cuando la duda lo pide.

Después llegó a la trastienda. En pocos meses, sin ninguna empresa de software detrás, la administración construyó con ayuda de la inteligencia artificial su propio sistema de gestión, que Legua y su equipo usan a la vez desde cualquier ordenador o móvil. Controla más de 1.200 clientes —bares, asociaciones, peñas, cofradías, clubes, empresas y particulares de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, el Bajo Aragón y Zaragoza— y los cientos de números que la administración tiene repartidos en consignación. Cada billete vendido pasa por el lector de códigos y se descuenta del stock; el albarán llega por WhatsApp y el cliente lo firma con el dedo; un robot revisa los ingresos de las cuentas bancarias y los asigna a cada cliente; y con un clic el sistema pasa de la campaña de Navidad a la del Niño.

«Cada Navidad nos pasábamos horas con listas, llamadas y mensajes sueltos para saber qué lotería tenía cada bar y quién había pagado», cuenta Legua. «Ahora el teléfono suena menos y mejor, nos equivocamos menos y tenemos más tiempo para la gente del mostrador. La tecnología no sustituye el trato de toda la vida; nos ayuda a darlo a más gente y a cualquier hora».

Dónde está Lotería Minerín

La administración sigue donde la abrió Hortensia Valero: avenida San Jorge, 43, 44500 Andorra (Teruel), teléfono y WhatsApp 978 842 834. La compra online se hace en www.loteriaminerin.es y en la app de Lotería Minerín. Juego responsable: la lotería es un juego para mayores de 18 años; más información en jugarbien.es.

CONTENIDO OFRECIDO POR LOTERÍA MINERÍN