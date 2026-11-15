Irene Ciércoles bate el récord de España de 50 espalda y cierra el Nacional con siete medallas

Irene Ciércoles ha puesto el broche de oro a una actuación histórica en el Campeonato de España Absoluto de piscina corta, celebrado del 12 al 15 de noviembre en la piscina M-86 de Madrid. La nadadora de Andorra, de apenas 16 años y actualmente integrante del Club Natació Sant Andreu, ha cerrado su participación con siete medallas, cuatro oros y tres platas, además de un nuevo récord absoluto de España en los 50 metros espalda, confirmándose como una de las grandes protagonistas del campeonato.

Su última exhibición llegó este domingo, cuando consiguió detener el cronómetro en 26,42 segundos en las eliminatorias de los 50 espalda. Con esta marca rebajó en 38 centésimas el anterior récord nacional de 26,80, establecido por Merche Peris en 2010 e igualado por Carmen Weiler en 2024. Una plusmarca que había resistido durante casi 16 años y que ahora pertenece a la joven andorrana.

Por la tarde, Ciércoles volvió a subir al podio en la final de esta distancia, en la que conquistó la medalla de plata con un tiempo de 26,54 segundos. La canadiense Kylie Masse se impuso con 26,08, mientras que Sara Costa de Vicente terminó tercera con 27,16. La aragonesa fue, por tanto, la primera española clasificada.

Cuatro oros y tres platas en cuatro jornadas

El campeonato había comenzado de manera inmejorable para Ciércoles. El jueves conquistó tres medallas de oro. La primera llegó en los 100 espalda, con un tiempo de 57,31 segundos, imponiéndose a Carmen Weiler y Kylie Masse. Después se proclamó campeona de los 50 libres con 24,29 segundos, estableciendo una nueva mejor marca nacional de 16 años y quedándose a solo 13 centésimas del récord absoluto de España.

La tercera victoria llegó en el relevo mixto de 4x50 estilos, donde contribuyó al triunfo del Sant Andreu con un registro de 1:40,14, que supuso un nuevo récord de España de clubes. El viernes amplió su cosecha con una plata en los 100 libres, con un tiempo de 52,82 segundos, igualando la mejor marca nacional de su edad y quedándose a 18 centésimas de María Daza.

El sábado volvió a demostrar su enorme nivel en los 100 mariposa, donde logró su cuarto oro con 57,82 segundos, récord del campeonato y a solo cinco centésimas de su propia plusmarca española. Ese mismo día sumó otra plata en el relevo mixto de 4x50 libres, con un tiempo de 1:32,76 junto a sus compañeros del Sant Andreu.

Su próxima gran cita será el Campeonato del Mundo de piscina corta de Pekín, del 1 al 6 de diciembre, para el que ya tiene asegurada su clasificación.