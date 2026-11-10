Encuesta para el 29-N: PP y Vox sumarían la mayoría absoluta y el PSOE perdería más de 10 escaños

Apenas unos días antes del inicio de la campaña electoral, que arranca este próximo viernes 13 de noviembre, PP y Vox tendrían los escaños suficientes para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Son los datos que arroja el sondeo del Instituto DYM para Heraldo de Aragón, que se publica este martes. El PP se mantiene como la fuerza más votada, con el mismo porcentaje de votos que en los últimos comicios generales del 23 de julio de 2023 (33,1 %), lo que se traduciría en una horquilla de 135 a 139 escaños.

Vox, por su parte, se mantiene como la tercera fuerza política, con un 18,6 % de las papeletas y entre 63 y 66 actas en el Congreso de los Diputados. La formación de Abascal conseguiría casi doblar el número de escaños de esta legislatura, en la que ocupó 33 sillones. Así, la suma de PP y Vox sobrepasaría holgadamente la mayoría absoluta, establecida en 176 escaños.

Los sondeos se realizaron entre el 4 y el 6 de noviembre, coincidiendo con la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). En este contexto, el PSOE sería la segunda fuerza política, con una intención de voto del 27,3 %, casi cuatro puntos menos que en los resultados del 23-J. En cuanto a escaños, la horquilla se establece entre los 104 y los 108 diputados, 13 menos que durante esta legislatura en el peor de los casos.

En cuanto a las fuerzas a la izquierda del PSOE, el sondeo concede a Frente Amplio un 5,6 % de los sufragios. Así, obtendría un mínimo de ocho actas y un máximo de diez. Podemos, por su parte, en un contexto en el que se presentará a los comicios por su cuenta, salvo en los pactos rubricados en la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, lograría un 1,9 % de los votos, lo que se traduciría en uno o dos diputados.

En el mejor escenario, el PSOE, Frente Amplio y Podemos alcanzarían 120 escaños, lejos de los 176 que marcan la mayoría absoluta y de los 198 que PP y Vox sumarían en la horquilla más baja.

Los dos partidos de la derecha se benefician de la alta fidelidad que les demuestran sus votantes: el 77,2 % de los que se decantaron por Feijóo en las anteriores elecciones generales volvería a hacerlo ahora, al igual que el 79,6 % de los que optaron por Abascal. El PSOE, por su parte, mantendría el apoyo del 71,1 % de su electorado del 23-J, aunque casi un 9 % de los sufragios que obtuvo se marcharían ahora a los populares.

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, encabeza la lista con un 3,6, mientras que Pedro Sánchez recibe un 3,5 y Santiago Abascal, un 2,8. Ada Colau e Irene Montero aparecen por primera vez en el barómetro, aunque las notas otorgadas a ambas son bajas: 2,6 y 2,3, respectivamente.