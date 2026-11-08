Fallece un agricultor en Andorra tras volcar su tractor en una finca de su propiedad

Un agricultor de 63 años falleció este sábado tras volcar su tractor en un campo de su propiedad en el término municipal de Andorra, tal y como ha adelantado Diario de Teruel. Según ha explicado este domingo la Guardia Civil, la mujer del agricultor fallecido fue quien encontró el cuerpo sin vida de su marido la tarde del sábado a las 19.30 en un campo de su propiedad. El hombre falleció mientras realizaba labores de labranza. El tractor lo aplastó y el agricultor quedó debajo del vehículo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil.

Según ha podido conocer La COMARCA, los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron los voluntarios de Protección Civil, quienes se cercioraron del fallecimiento del hombre. Además, los bomberos de la DPT tuvieron que realizar labores de excarcelación. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Zaragoza para la correspondiente autopsia.