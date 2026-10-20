Actualizado 11:13

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

20 OCT 2026|

Actualizado 11:13

El Alcañiz CF prescinde de Rafa Bericat tras un inicio de temporada marcado por los malos resultados

La goleada encajada ante el Fuentes (1-6), tercera derrota consecutiva, precipita una decisión que llega después de que el equipo rozara el ascenso a Tercera Federación la pasada campaña

Rafa Bericat en los banquillos del Alcañiz Club de Fútbol / Sara Moreno (@sara.moreno_foto)
Rafa Bericat en los banquillos del Alcañiz Club de Fútbol / Sara Moreno (@sara.moreno_foto)

Jesús Burgos20 10 2026

Comentar

Alcañiz

DeporteFútbol

El Alcañiz Club de Fútbol ha decidido prescindir de Rafa Bericat como entrenador de su primer equipo después de un inicio de temporada complicado en el grupo 2 de la Regional Preferente aragonesa. La derrota de este fin de semana ante el Club Deportivo Fuentes por 1-6 en la Ciudad Deportiva de Santa María, la tercera consecutiva, ha precipitado la salida del técnico, que abandona el banquillo alcañizano tras 15 meses al frente del equipo.

La Junta Directiva ha comunicado la decisión a través de un comunicado oficial en el que reconoce que se trata de una determinación “dura y complicada”, aunque considera que es necesaria ante una dinámica de resultados que no está siendo la esperada. El club también admite que, en el fútbol, las consecuencias de estas situaciones “muchas veces acaban recayendo sobre la misma parte”.

Desde la entidad han querido agradecer a Bericat su trabajo, dedicación y, especialmente, su cercanía y calidad humana, tanto con las personas que forman parte del club como con su entorno. “Rafa, esta siempre será tu casa y tu club, tanto para ti como para tu familia”, señala el comunicado, que concluye deseándole suerte en sus futuros proyectos deportivos y personales.

Una racha de tres derrotas consecutivas

La destitución llega después de un comienzo liguero irregular para un equipo que la temporada pasada se quedó a las puertas del ascenso a Tercera Federación. El Alcañiz arrancó el campeonato con una derrota por 0-3 ante el Club Deportivo Utrillas y encajó un nuevo tropiezo en la segunda jornada, cuando cayó por 1-6 frente al Atlético Calatayud.

Los bajoaragoneses reaccionaron con dos victorias consecutivas: un 2-0 ante el Valdefierro y un triunfo por 1-2 frente al Atlético Teruel. Sin embargo, el equipo no ha conseguido mantener esa línea y volvió a perder ante la Escuela de Fútbol La Muela (1-2), el Unión Deportiva Montecarlo (2-0) y, este último fin de semana, el Club Deportivo Fuentes (1-6).

Siete jornadas después del inicio de la competición, el conjunto alcañizano suma seis puntos y ocupa la penúltima posición. Pese a ello, la distancia con la zona media todavía es reducida, por lo que el principal problema reside en una dinámica que ha vuelto a frenar la reacción del equipo.

Un partido condicionado por la expulsión

La derrota ante el Fuentes terminó de agravar la situación. El Alcañiz había comenzado bien el encuentro y se adelantó en el marcador por medio de Isma, con una puesta en escena vertical y ofensiva que hacía presagiar un desenlace diferente.

Sin embargo, el partido cambió justo antes del descanso, cuando los locales se quedaron con un jugador menos tras la expulsión directa de su guardameta. La acción estuvo acompañada del empate visitante y condicionó por completo la segunda parte, en la que el Fuentes consiguió remontar y ampliar su ventaja hasta el 1-6 definitivo.

Los alcañizanos intentaron reaccionar en inferioridad, pero acabaron encajando una goleada que agravó su situación y dejó al equipo con tres derrotas consecutivas. Un resultado que ha terminado por precipitar el cambio en el banquillo.

Bericat se despide con tristeza, pero tranquilo por su trabajo

El ya exentrenador del Alcañiz Club de Fútbol también se ha pronunciado sobre su salida a través de sus redes sociales. Bericat reconoce que se marcha triste, aunque satisfecho por el esfuerzo realizado durante los últimos 15 meses y por haberse adaptado a la filosofía de la entidad.

“Después de 22 años ininterrumpidos, llega lo que a ningún entrenador le gusta que llegue. Me voy con el mismo respeto y la misma humildad con la que llegué y con la que llego a cada club”, ha escrito el técnico, que asegura haberse marchado “tranquilo de haber dado el 100%”.

En su despedida, ha agradecido el trabajo de todos los jugadores que han pasado por el equipo durante su etapa, así como el de los fisioterapeutas, la directiva, el presidente y la afición. También ha dedicado unas palabras especiales a Jorge y Edu, a quienes ha señalado como parte del futuro del club.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Reclaman agilidad administrativa para aumentar los efectivos de policía local en los pueblos: «Los robos en viviendas se han incrementado en un 75%»

El sindicato CSIF denuncia un crecimiento del 18,3% de robos en municipios rurales. Andorra o Alcorisa son dos de las poblaciones con menos presencia policial a día de hoy

4

Reclaman agilidad administrativa para aumentar los efectivos de policía local en los pueblos: «Los robos en viviendas se han incrementado en un 75%»

El Bajo Aragón reivindica más recursos contra el cáncer y que un tratamiento de 10 minutos no se convierta en un viaje de 8 horas

En el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, las asociaciones celebran que el nuevo Hospital de Alcañiz haya supuesto un salto de calidad, y claman por seguir dotándolo de...

Comentar

El Bajo Aragón reivindica más recursos contra el cáncer y que un tratamiento de 10 minutos no se convierta en un viaje de 8 horas

Aníbal Navarro conquista el podio de la Copa de España sub-23 de carreras por montaña

El alcañizano se impone en la final disputada en Jumilla y se proclama campeón de su categoría tras una temporada marcada por su regreso de una lesión

Comentar

Aníbal Navarro conquista el podio de la Copa de España sub-23 de carreras por montaña

La andorrana Irene Ciércoles bate dos récords y lidera al Sant Andreu en la Copa Catalana de natación

La joven firma un marca de 52.82 en los 100 libre y 57.22 en los 100 espalda en una competición marcada por el fin del dominio del Sant Andreu a...

Comentar

La andorrana Irene Ciércoles bate dos récords y lidera al Sant Andreu en la Copa Catalana de natación

EutichesBook vuelve a reunir en Technopark Motorland a más de 400 amantes de las dos ruedas

El evento mototurístico ha celebrado del 16 al 18 de octubre su séptima edición en Alcañiz, con el estreno de la modalidad On Road y un recorrido Off Road renovado...

Comentar

EutichesBook vuelve a reunir en Technopark Motorland a más de 400 amantes de las dos ruedas

Max Travers y Laura Clavería se imponen en el VIII Cross Calanda-Bajo Aragón

El corredor local Nahum Calaceit terminó segundo, seguido de los alcañizanos Carlos Pitarque y Jacobo Anento

Comentar

Max Travers y Laura Clavería se imponen en el VIII Cross Calanda-Bajo Aragón
Periódico del Bajo Aragón Histórico