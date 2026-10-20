El Alcañiz CF prescinde de Rafa Bericat tras un inicio de temporada marcado por los malos resultados

El Alcañiz Club de Fútbol ha decidido prescindir de Rafa Bericat como entrenador de su primer equipo después de un inicio de temporada complicado en el grupo 2 de la Regional Preferente aragonesa. La derrota de este fin de semana ante el Club Deportivo Fuentes por 1-6 en la Ciudad Deportiva de Santa María, la tercera consecutiva, ha precipitado la salida del técnico, que abandona el banquillo alcañizano tras 15 meses al frente del equipo.

La Junta Directiva ha comunicado la decisión a través de un comunicado oficial en el que reconoce que se trata de una determinación “dura y complicada”, aunque considera que es necesaria ante una dinámica de resultados que no está siendo la esperada. El club también admite que, en el fútbol, las consecuencias de estas situaciones “muchas veces acaban recayendo sobre la misma parte”.

Desde la entidad han querido agradecer a Bericat su trabajo, dedicación y, especialmente, su cercanía y calidad humana, tanto con las personas que forman parte del club como con su entorno. “Rafa, esta siempre será tu casa y tu club, tanto para ti como para tu familia”, señala el comunicado, que concluye deseándole suerte en sus futuros proyectos deportivos y personales.

Una racha de tres derrotas consecutivas

La destitución llega después de un comienzo liguero irregular para un equipo que la temporada pasada se quedó a las puertas del ascenso a Tercera Federación. El Alcañiz arrancó el campeonato con una derrota por 0-3 ante el Club Deportivo Utrillas y encajó un nuevo tropiezo en la segunda jornada, cuando cayó por 1-6 frente al Atlético Calatayud.

Los bajoaragoneses reaccionaron con dos victorias consecutivas: un 2-0 ante el Valdefierro y un triunfo por 1-2 frente al Atlético Teruel. Sin embargo, el equipo no ha conseguido mantener esa línea y volvió a perder ante la Escuela de Fútbol La Muela (1-2), el Unión Deportiva Montecarlo (2-0) y, este último fin de semana, el Club Deportivo Fuentes (1-6).

Siete jornadas después del inicio de la competición, el conjunto alcañizano suma seis puntos y ocupa la penúltima posición. Pese a ello, la distancia con la zona media todavía es reducida, por lo que el principal problema reside en una dinámica que ha vuelto a frenar la reacción del equipo.

Un partido condicionado por la expulsión

La derrota ante el Fuentes terminó de agravar la situación. El Alcañiz había comenzado bien el encuentro y se adelantó en el marcador por medio de Isma, con una puesta en escena vertical y ofensiva que hacía presagiar un desenlace diferente.

Sin embargo, el partido cambió justo antes del descanso, cuando los locales se quedaron con un jugador menos tras la expulsión directa de su guardameta. La acción estuvo acompañada del empate visitante y condicionó por completo la segunda parte, en la que el Fuentes consiguió remontar y ampliar su ventaja hasta el 1-6 definitivo.

Los alcañizanos intentaron reaccionar en inferioridad, pero acabaron encajando una goleada que agravó su situación y dejó al equipo con tres derrotas consecutivas. Un resultado que ha terminado por precipitar el cambio en el banquillo.

Bericat se despide con tristeza, pero tranquilo por su trabajo

El ya exentrenador del Alcañiz Club de Fútbol también se ha pronunciado sobre su salida a través de sus redes sociales. Bericat reconoce que se marcha triste, aunque satisfecho por el esfuerzo realizado durante los últimos 15 meses y por haberse adaptado a la filosofía de la entidad.

“Después de 22 años ininterrumpidos, llega lo que a ningún entrenador le gusta que llegue. Me voy con el mismo respeto y la misma humildad con la que llegué y con la que llego a cada club”, ha escrito el técnico, que asegura haberse marchado “tranquilo de haber dado el 100%”.

En su despedida, ha agradecido el trabajo de todos los jugadores que han pasado por el equipo durante su etapa, así como el de los fisioterapeutas, la directiva, el presidente y la afición. También ha dedicado unas palabras especiales a Jorge y Edu, a quienes ha señalado como parte del futuro del club.