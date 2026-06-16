El fútbol base brilla en Zaragoza: Doblete del Alcañiz CF femenino, título del prebenjamín del CD Caspe y copa autonómica para el Caspe FS

El fútbol y fútbol sala base del Bajo Aragón ha vuelto a demostrar su excelente estado de salud entre los más de 2.000 jóvenes participantes y las 72 finales disputadas en la 49ª edición del Día del Fútbol y Fútbol Sala Base, celebrada este fin de semana en Zaragoza.

Los equipos de la comarca fueron protagonistas el Club Deportivo Caspe, el Caspe FutSal, el Alcañiz Club de Fútbol y el Villa de Maella con títulos, ascensos y destacadas actuaciones. Entre ellos, sobresalió especialmente el histórico doblete conseguido por el conjunto Infantil-Cadete femenino del Alcañiz CF, que se proclamó campeón de la Copa tras imponerse en la final a la Escuela Deportiva River Monzón (2-7).

El inicio del encuentro no parecía deparar tal resultado. El Alcañiz CF comenzó perdiendo a los trece minutos con un tanto de Alisia Kedouni, pero los goles de Blanca Calvo, Claudia Lahoz, Julia Barba por doble partida y Nisrine Zahouani hasta en tres ocasiones dieron la vuelta al marcador. Un triunfo que pone el broche de oro a una temporada extraordinaria para el conjunto formado por Nisrine Zahouani, Julia Barba, Malak El Harrak, Elsa Milian, Mar Vazquez, Blanca Calvo, Lucia Dolz, Claudia Lahoz, Julia Bernal, Rasane Brocha, Lorena Milian, Júlia Garcia, Carla Fontanet, Yaiza Carrasco.

El título copero se suma al campeonato de Liga logrado durante el curso, permitiendo al equipo cerrar el año con un brillante doblete que confirma el crecimiento del fútbol femenino en la entidad rojilla y en el territorio. Además, la capitana del equipo, Júlia Barba, fue reconocida como MVP de la final, convirtiéndose en uno de los nombres propios de la jornada.

El CD Caspe celebra un ascenso y un título prebenjamín

El fin de semana también dejó importantes alegrías para el Club Deportivo Caspe. El equipo prebenjamín puso el broche final al curso proclamándose campeón de la Fase Final Plata después de imponerse por 4 a 3 al Club Deportivo Unión La Jota Vadorrey en una emocionante final disputada en la Ciudad del Fútbol Aragonés.

Además, el Alevín 'A' consiguió el ascenso a Primera Alevín tras superar al Borja en la final del play-off con un global de 5-3. Los caspolinos culminan así una temporada excepcional en la que fueron campeones de grupo en la primera fase, lideraron también la segunda sin conocer la derrota y completaron el ascenso con dos victorias ante el conjunto zaragozano.

El Caspe FS conquista la Copa juvenil

Otro de los éxitos bajoaragoneses llegó en el fútbol sala. El Caspe FS Molitex se proclamó campeón de la Copa de Segunda Autonómica Juvenil tras derrotar por 3 a 1 al filial del Ainzón FutSal en la final disputada en el Pabellón Arrabal.

El conjunto caspolino completó un gran encuentro y cerró la temporada levantando un nuevo título para las vitrinas del club.

El cadete del Alcañiz roza el título

El otro gran representante del Alcañiz Club de Fútbol en Zaragoza también estuvo muy cerca de levantar un trofeo. El conjunto cadete disputó la Final Four de Primera Cadete y protagonizó una igualada final frente a la Sociedad Deportiva Huesca.

El conjunto cadete del Alcañiz C. F. / Cedida

Tras concluir el tiempo reglamentario con empate a uno en un encuentro marcado por las altas temperaturas y la intensidad competitiva, el conjunto oscense acabó imponiéndose en la tanda de penaltis. Pese a la derrota, los alcañizanos completaron un excelente campeonato y dejaron una magnífica imagen.

Maella, subcampeón en fútbol sala alevín

Por su parte, el Villa de Maella no pudo conquistar la Copa Alevín de fútbol sala tras caer en la final frente al Cadrete ‘B’ por 7 a 2. A pesar del resultado, el conjunto maellano firma una notable participación al alcanzar la gran final de la competición y poder ser parte de este Día del Fútbol y Fútbol Sala que volvió a reunir a miles de jugadores, entrenadores y familias en una de las grandes celebraciones del deporte aragonés. Entre ellos, los clubes del Bajo Aragón volvieron a ocupar un lugar destacado gracias a una cosecha de éxitos que confirma el buen trabajo que se desarrolla en la formación deportiva del territorio.