Alcañiz CF, Chiprana y Utrillas se ponen en marcha para preparar una nueva temporada en Regional Preferente

El Alcañiz Club de Fútbol ya ha iniciado los entrenamientos, el Chiprana Club de Fútbol arrancó el pasado domingo su preparación y el Club Deportivo Utrillas lo hará el próximo martes. Los tres conjuntos afrontan un nuevo curso en Regional Preferente con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al estreno liguero del fin de semana del 6 de septiembre. Por su parte, el cuarto representante del territorio en la categoría, el Club Deportivo Maella, comenzó los entrenamientos el pasado 24 de julio y ya ha disputado su primer amistoso de la pretemporada.

El Alcañiz CF ha sido el primero de los tres en volver al trabajo. El conjunto bajo aragonés arrancó los entrenamientos el pasado jueves con Rafa Bericat al frente de la plantilla, acompañado un año más por Jorge Querol. El club mantiene un bloque importante de la pasada campaña con las renovaciones de Kike Raimundo, David Popescu, Miguel Soler, Issmail Jalal, Eder Ajdinovic, Bruno Herrero, Guille Blasco, Miguel Bagán, Jaime Bosque, Alejandro Andreu, Abilio Jacques, Javi Conesa, Edu Martínez y Ángel Cardiel.

Además el equipo del Bajo Aragón se ha reforzado con Nico Pina, Óscar Leiva, Alimou Niabaly Keita, Alejandro Urrios y Marcos Lorenzo. El conjunto alcañizano disputará seis amistosos antes del inicio liguero. Se medirá al Torrecilla Club de Fútbol el 12 de agosto, al Club Deportivo Caspe el día 16, al Huracán Club Deportivo el 20, al Club Deportivo Maella el 23, a La Cartuja el 25 y cerrará la preparación el 30 de agosto frente al Andorra Club de Fútbol.

Chiprana inicia el trabajo con cuatro incorporaciones

El Chiprana también ha dado este domingo el pistoletazo de salida a su pretemporada con el primer entrenamiento colectivo. El equipo llega al nuevo curso con cuatro incorporaciones ya confirmadas: Miguel Nicolás, de regreso tras su Erasmus; Jorge Dolader, procedente del juvenil del Club Deportivo Caspe; y Pablo Piazuelo y Carlos Gimeno, ambos llegados desde el primer equipo del club caspolino. La entidad del Bajo Aragón-Caspe todavía trabaja para cerrar un quinto fichaje durante el mes de agosto.

En el capítulo de bajas no continuarán Carlos Soler, que también se marcha por Erasmus, ni Daniel García, por motivos personales. El calendario de preparación incluye amistosos frente al Híjar el 9 de agosto en Chiprana, Mequinenza el día 22, Bujaraloz el 23 y Osso de Cinca el 28. El estreno liguero será a domicilio frente al Atlético Calatayud.

Nuevo proyecto en Utrillas

El único club que no ha empezado a rodar de Tercera RFEF y Regional Preferente es el CD Utrillas. El conjunto minero comenzará los entrenamientos el próximo martes con un proyecto renovado desde el banquillo. Víctor Fuertes sustituye a Pitu Lerga como entrenador y estará acompañado por Rubén Larraz como segundo técnico, además de la incorporación de Aitor Pérez en el cuerpo técnico.

La plantilla presenta numerosas novedades tras los fichajes de Hugo Trasobares, Gabi Lera, Carlos Cercós, Diego Gascón, Sergio Aznar, Adrián Sánchez, Manuel Pérez y Álvaro Cavero. También continuará buena parte del bloque de la casa del pasado curso gracias a las renovaciones de Diego Redolar, Diego Argente, Guille García, Raúl Morales, Eloy Colás, Aarón López, Djigui Doumbia, Héctor Usón, Nacho Santa Eugenia, David Maldonado y Jorge López. Por el contrario, Iván Júdez no seguirá en el equipo.

El calendario de amistosos del conjunto minero arrancará el 14 de agosto frente al Azuara Club de Fútbol y continuará con encuentros ante Casablanca, Belchite 97, Cariñena y Montreal antes del comienzo oficial de la competición. Además, el club presentó el pasado mes de junio su nueva primera equipación, diseñada por la marca Mercury, con un escudo integrado en el fondo de la camiseta y detalles en rojo.