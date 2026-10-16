Alcañiz ya cuenta con 40 desfibriladores públicos a lo largo de su núcleo urbano

El Ayuntamiento de Alcañiz ha dispuesto esta semana tres nuevos desfibriladores externos automatizados (DEA) en diferentes instalaciones municipales: el actual edificio del ayuntamiento (antiguo Casino de Alcañiz), la Biblioteca Municipal y el ‘El Liceo’. La puesta en servicio de estos DEAs se enmarca en el proyecto ‘Alcañiz Cardioprotegido’ y coincide con la efeméride, este viernes, del Día Mundial de la Parada Cardíaca.

Los nuevos desfibriladores de uso público –por personas con un mínimo de conocimientos, entre ellas parte del personal del Ayuntamiento- se incluyen en un total de más de cuarenta DEAs –públicos y privados- repartidos por diferentes zonas de la capital bajoaragonesa, sin contar los de uso profesional en equipamientos sanitarios públicos como el nuevo Hospital o el Centro de Salud de Alcañiz. De los DEAs dispuestos, el Ayuntamiento de Alcañiz ha instalado 26 –incluidos los 3 de esta semana-; 5 de ellos están disponibles las 24 horas del día por estar en la vía pública, al igual que los 3 con los que se ha dotado a la Policía Local alcañizana -2 en los dos vehículos patrulla y 1 en la sede policial de la Ronda de Caspe, 1-. “El 80% de las paradas cardiorrespiratorias se dan o bien en la vía urbana, o bien en edificios públicos”, ha destacado Marta Alquézar, concejal delegada de Salud Social, Igualdad y Participación del consistorio alcañizano.

Aparte de la importancia de disponer de los utensilios en sí, el Ayuntamiento de Alcañiz incide en la necesidad de mantener hábitos de vida saludables y en la formación de personas que adquieran un mínimo conocimiento imprescindible para activar la cadena de supervivencia en situaciones de emergencia sanitaria. Así, la instalación de los 3 nuevos DEAs en la sede consistorial, la Biblioteca Municipal y El Liceo ha ido pareja con la impartición de instrucciones para su manejo por parte de la propia concejal de Salud Social, dirigida al personal de los citados espacios.

En este sentido, Alquézar ha señalado que “lo que me importa del proyecto Alcañiz CardioProtegido no es sólo colocar los desfibriladores, sino también el generar una conciencia social y una información a la ciudadanía para que se sientan seguros a la hora de utilizar estos recursos que estamos poniendo a su disposición”. La edil ha puntualizado que “ante una emergencia, se debe saber que hay un DEA disponible, pero también que lo primero y primordial es llamar al 061 o a policía y poner en posición lateral de seguridad a la persona afectada, como cosas más esenciales y más primordiales”.

Además, este jueves el consistorio inauguró la temporada 2026-27 de los ‘paseos saludables’, dentro del programa municipal de Salud ‘Alcañiz Soy Sana'. Durante la cita, a las personas asistentes se les impartió una formación en reanimación cardiopulmonar –RCP- realizada por dos sanitarias: Beatriz Altaba, enfermera de apoyo a la dirección de enfermería de Atención Primaria del Sector Alcañiz, y Marta Alquézar, enfermera del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

La puesta en servicio de tres nuevos desfibriladores por el Ayuntamiento de Alcañiz ha coincidido en el tiempo con el Día Mundial de la Parada Cardíaca, conmemorado cada 16 de octubre, creado en 2012 por una declaración del Parlamento Europeo y promovido a nivel global desde 2018; el objetivo de la efeméride es concienciar a la población sobre la importancia de actuar en los primeros 3 a 4 minutos tras una parada cardiorrespiratoria mediante maniobras de Reanimación Cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automatizados. Actuar mediante RCP y uso de DEAs en los primeros minutos de una parada cardíaca o cardiorrespiratoria puede duplicar o aumentar significativamente las probabilidades de supervivencia de la persona afectada por la emergencia.