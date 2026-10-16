Actualizado 14:06

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

16 OCT 2026|

Actualizado 14:06

Alcañiz ya cuenta con 40 desfibriladores públicos a lo largo de su núcleo urbano

El Ayuntamiento instala tres nuevos dispositivos en el edificio consistorial, la biblioteca municipal y en 'El Liceo'

Formación en reanimación cardiopulmonar –RCP llevada a cabo en Alcañiz / Ayuntamiento de Alcañiz
Formación en reanimación cardiopulmonar –RCP llevada a cabo en Alcañiz / Ayuntamiento de Alcañiz

La COMARCA16 10 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadSaludSociedad

El Ayuntamiento de Alcañiz ha dispuesto esta semana tres nuevos desfibriladores externos automatizados (DEA) en diferentes instalaciones municipales: el actual edificio del ayuntamiento (antiguo Casino de Alcañiz), la Biblioteca Municipal y el ‘El Liceo’. La puesta en servicio de estos DEAs se enmarca en el proyecto ‘Alcañiz Cardioprotegido’ y coincide con la efeméride, este viernes, del Día Mundial de la Parada Cardíaca.

Los nuevos desfibriladores de uso público –por personas con un mínimo de conocimientos, entre ellas parte del personal del Ayuntamiento- se incluyen en un total de más de cuarenta DEAs –públicos y privados- repartidos por diferentes zonas de la capital bajoaragonesa, sin contar los de uso profesional en equipamientos sanitarios públicos como el nuevo Hospital o el Centro de Salud de Alcañiz. De los DEAs dispuestos, el Ayuntamiento de Alcañiz ha instalado 26 –incluidos los 3 de esta semana-; 5 de ellos están disponibles las 24 horas del día por estar en la vía pública, al igual que los 3 con los que se ha dotado a la Policía Local alcañizana -2 en los dos vehículos patrulla y 1 en la sede policial de la Ronda de Caspe, 1-. “El 80% de las paradas cardiorrespiratorias se dan o bien en la vía urbana, o bien en edificios públicos”, ha destacado Marta Alquézar, concejal delegada de Salud Social, Igualdad y Participación del consistorio alcañizano.

Aparte de la importancia de disponer de los utensilios en sí, el Ayuntamiento de Alcañiz incide en la necesidad de mantener hábitos de vida saludables y en la formación de personas que adquieran un mínimo conocimiento imprescindible para activar la cadena de supervivencia en situaciones de emergencia sanitaria. Así, la instalación de los 3 nuevos DEAs en la sede consistorial, la Biblioteca Municipal y El Liceo ha ido pareja con la impartición de instrucciones para su manejo por parte de la propia concejal de Salud Social, dirigida al personal de los citados espacios.

En este sentido, Alquézar ha señalado que “lo que me importa del proyecto Alcañiz CardioProtegido no es sólo colocar los desfibriladores, sino también el generar una conciencia social y una información a la ciudadanía para que se sientan seguros a la hora de utilizar estos recursos que estamos poniendo a su disposición”. La edil ha puntualizado que “ante una emergencia, se debe saber que hay un DEA disponible, pero también que lo primero y primordial es llamar al 061 o a policía y poner en posición lateral de seguridad a la persona afectada, como cosas más esenciales y más primordiales”.

Además, este jueves el consistorio inauguró la temporada 2026-27 de los ‘paseos saludables’, dentro del programa municipal de Salud ‘Alcañiz Soy Sana'. Durante la cita, a las personas asistentes se les impartió una formación en reanimación cardiopulmonar –RCP- realizada por dos sanitarias: Beatriz Altaba, enfermera de apoyo a la dirección de enfermería de Atención Primaria del Sector Alcañiz, y Marta Alquézar, enfermera del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

La puesta en servicio de tres nuevos desfibriladores por el Ayuntamiento de Alcañiz ha coincidido en el tiempo con el Día Mundial de la Parada Cardíaca, conmemorado cada 16 de octubre, creado en 2012 por una declaración del Parlamento Europeo y promovido a nivel global desde 2018; el objetivo de la efeméride es concienciar a la población sobre la importancia de actuar en los primeros 3 a 4 minutos tras una parada cardiorrespiratoria mediante maniobras de Reanimación Cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automatizados. Actuar mediante RCP y uso de DEAs en los primeros minutos de una parada cardíaca o cardiorrespiratoria puede duplicar o aumentar significativamente las probabilidades de supervivencia de la persona afectada por la emergencia.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Castelserás necesita 1,8 millones de euros para poder abrir su residencia municipal, paralizada desde hace 12 años

La infraestructura ofrecería 22 plazas de residencia y 10 de centro de día, además de otros servicios como peluquería. El Ayuntamiento solicita apoyo económico al Gobierno de Aragón

Comentar

Castelserás necesita 1,8 millones de euros para poder abrir su residencia municipal, paralizada desde hace 12 años

Alcañiz da luz verde a la unificación de varios solares en tres calles para construir vivienda

Los acuerdos permitirán agrupar parcelas para facilitar la construcción de edificios de mayores dimensiones en las calles Sor María Francisca, Trinidad y Las Monjas

1

Alcañiz da luz verde a la unificación de varios solares en tres calles para construir vivienda

Cubiertas las plazas de Pediatría en los centros de salud de Utrillas, Alcorisa, Andorra, Híjar y Caspe

Muchas de las adjudicaciones corresponden a centros de difícil cobertura. Destinos como la capital de Cuencas Mineras llevaba años sin cubrir esta área

Comentar

Cubiertas las plazas de Pediatría en los centros de salud de Utrillas, Alcorisa, Andorra, Híjar y Caspe

Reclaman fortalecer las redes de apoyo entre mujeres para fomentar el liderazgo rural

Nace el proyecto ‘Trama’ para crear mentorías entre autónomas en el Día de la Mujer Rural. Casi la mitad de emprendimientos de la provincia de Teruel son femeninos

Comentar

Reclaman fortalecer las redes de apoyo entre mujeres para fomentar el liderazgo rural

Jessica Fernández, directora Aragón Emprende: «Las mujeres lideran el 60% de los nuevos emprendimientos en la provincia»

ENTREVISTA. La Fundación ha participado este jueves en la jornada organizada por el Instituto Aragonés de la Mujer en Technopark, Alcañiz

Comentar

Jessica Fernández, directora Aragón Emprende: «Las mujeres lideran el 60% de los nuevos emprendimientos en la provincia»

Herminio Sancho y María José Villalba encabezan las listas al Congreso y Senado del PSOE Teruel

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Teruel ha designado este jueves los nombres de los candidatos y candidatas para las próximas elecciones del 29 de noviembre

6

Herminio Sancho y María José Villalba encabezan las listas al Congreso y Senado del PSOE Teruel
Periódico del Bajo Aragón Histórico