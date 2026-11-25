Las primeras concentraciones por el 25-N se han sucedido a lo largo de la mañana con convocatorias institucionales de ayuntamientos y comarcas. Las plazas han sido escenario de minutos de silencio en memoria de todas las mujeres asesinadas, y de lecturas de manifiestos con diferentes reivindicaciones enfocadas en el medio rural.

Entre otras muchas, poblaciones como Calanda o Alcorisa han salido, y han congregado además a ciudadanía y asociaciones locales que se han sumado a la convocatoria. También en Caspe se han citado en la plaza alredededor de más de medio centenar de personas pese al frío y el viento. La concentración ha contado con la colaboración especial de los usuarios de ADISLAF, que han rendido un homenaje a las 46 mujeres asesinadas en lo que va de 2026 mediante un árbol con 46 rosas violetas. No obstante, la cifra ha ascendido en las últimas horas a 47 víctimas.

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, junto al portavoz socialista Abraham Martínez, ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha reivindicado el papel de las entidades locales en la prevención de la violencia machista, haciendo especial hincapié en las dificultades que encuentran las víctimas en el medio rural para acceder a los recursos de atención y protección. Se ha recordado que Aragón registró 1.254 denuncias por violencia de género durante el segundo trimestre de 2026, un 4,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, se ha reclamado una financiación suficiente y estable y una mayor coordinación entre las administraciones.

El acto también ha servido para recordar a los 38 menores que han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista en lo que va de año. “Estas cifras no solo son cifras, son familias rotas, angustia, dolor, desesperanza. Una situación ante la que no podemos ni debemos resignarnos”, se ha destacado. La concentración ha concluido con la reproducción de la canción ‘Salir corriendo’, del grupo aragonés Amaral, como mensaje de apoyo a las víctimas y de sensibilización al conjunto de la sociedad.

Concentración en Calanda en las puertas del ayuntamiento por el 25-N. / Ayto. Calanda

Andorra y Alcañiz, por la tarde

Los actos continúan por la tarde en poblaciones como Andorra, donde la concentración es a las 18.00 en la plaza del Regallo. A las 19.00, en Alcañiz se unen Ayuntamiento y Comarca del Bajo Aragón en el Solar de Sindicatos, mientras que a las 19.30, la acción se traslada a la plaza de España convocada por Bajo Aragón Feminista.