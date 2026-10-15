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15 OCT 2026|

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Alcañiz da luz verde a la unificación de varios solares en tres calles para construir vivienda

Los acuerdos permitirán agrupar parcelas para facilitar la construcción de edificios de mayores dimensiones en las calles Sor María Francisca, Trinidad y Las Monjas

La calle Sor María Francisca de Alcañiz./ G.R.
La calle Sor María Francisca de Alcañiz./ G.R.

Gema Romero15 10 2026

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Alcañiz

ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Alcañiz ha aprobado en el pleno extraordinario de este jueves la agrupación de varios solares para la construcción de vivienda y así, favorecer su futura ordenación. Los acuerdos afectan a parcelas en las calles Sor María Francisca, Trinidad y Las Monjas.

En la calle Sor María Francisca (debajo de la Caldereros), también se ha autorizado el aprovechamiento del subsuelo de un tramo de la calle para construir plazas de aparcamiento en el subsuelo en el caso de ser necesario cuando se edifiquen viviendas. Este espacio es de titularidad municipal, pero los concejales han aprobado por unanimidad el aprovechamiento de este lugar.

En las calles Trinidad se ha aprobado el estudio detalle de las parcelas número 28, 30, 32 y 34 lo que autoriza a la reparcelación y favorecerá de cara a la construcción de vivienda. Esto permitirá levantar edificios de mayores dimensiones. Esta misma situación es la que se da en los números 7, 9 y 11 en Las Monjas.

Estos acuerdos se limitan a cuestiones ordinarias que deben pasar por pleno y que pueden beneficiar a la ciudad de Alcañiz de cara a la ampliación de oferta de vivienda y nuevas construcciones.

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