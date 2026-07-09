Alcañiz trabaja en mejorar los servicios y aumentar la oferta de vivienda tras superar los 17.000 vecinos

Alcañiz ha conseguido un aumento significativo de su población en estos últimos años. Una cifra que se ha hecho real este mes de julio con la consolidación en el padrón municipal, alcanzando los 17.000 habitantes; algo que el alcalde, Miguel Ángel Estevan, no esperaba lograr tan pronto, pero que "es una gran noticia para todos los ciudadanos, eso quiere decir que las empresas están confiando en Alcañiz".

Compañías como Oxaquim o GB Foods han ampliado sus plantas de trabajo en el polígono Las Horcas, lo que ha conllevado a aumentar las plantillas de sus operarios. Para el primer edil esto es una señal de que están haciendo bien las cosas: "Ha sido costoso convencerlas para que se quedaran en Alcañiz, y ha sido un trabajo de todo un equipo de gobierno que ha apostado por mantener estas firmas aquí".

Además, según ha detallado Estevan, en el último año han llegado proyectos empresariales que han ayudado a consolidar estas cifras demográficas que mejorarán, entre los que destaca la firma del Gran Premio de MotoGP, la plataforma logística del Regallo o el nuevo hospital de la ciudad, entre otros. Todo ello ha favorecido a que la gente haya escogido la capital del Bajo Aragón para vivir.

Servicios dimensionados

Ante estas cifras récord de habitantes, surge la duda de si Alcañiz cuenta con las prestaciones suficientes para dar cobertura a todos los ciudadanos. El alcalde detalla que sí lo son, debido a que ha sido un crecimiento gradual, pero que esto les va a ayudar a tener una visión de futuro para "posibles dotaciones que le hacen falta a la ciudad". Aunque ha destacado que desde el consistorio son conscientes de que uno de los servicios que requieren una mejora es el transporte urbano.

Problemas con la vivienda

Esta cifra histórica esconde una problemática, la de la vivienda. Desde la época de la burbuja inmobiliaria, a principios de los 2000, el alcalde reconoce que no ha habido una construcción residencial significativa, por lo que subraya: "Nunca hay suficiente vivienda".

Aunque, en estos momentos, hay "un repunte importante" en la edificación. El alcalde señala que esto es gracias al Plan ARRU del Gobierno de Aragón, a través del cual se otorgan subvenciones para la rehabilitación de inmuebles para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad y conservación de edificios.

Gracias a esta aportación, en la calle Mayor y, próximamente, en la plaza San Francisco se están construyendo inmuebles. "Es una iniciativa privada, pero que cuenta también con el apoyo del Plan ARRU", ha detallado. Además, agradece la implicación de las constructoras alcañizanas para solventar este problema.

También ha anunciado que el proyecto de construcción de viviendas para jóvenes está a punto de ver la luz. Se trata de dos planes de actuación, uno en la calle Trinidad y otro en el barrio del Loreto; en total, unas 70 casas que estarían disponibles para alquilar a jóvenes que decidan residir en Alcañiz. Aunque, ante este anuncio, ha decidido mantener la prudencia y esperar a "que esta buena noticia se haga realidad".

Con esta situación, el primer edil ha señalado que su principal objetivo continúa siendo el de atraer nuevas empresas "es una de las tareas que tenemos pendientes" y mantener las que ya están. Esto, sumado a un incremento de la oferta inmobiliaria y la mejora de las prestaciones públicas, contribuirá a que Alcañiz sea una ciudad "que crece, en la que se puede confiar". "Este equipo de Gobierno y este alcalde harán lo posible para que esos números se repitan y vayan a más", ha concluido.