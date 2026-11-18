El Matarraña se colará esta Nochebuena en los hogares de toda España a través de la pequeña pantalla. Una persona de la comarca participará en el programa especial de ‘First Dates’, el conocido espacio televisivo de Cuatro presentado por Carlos Sobera. La iniciativa, impulsada por ‘Planes del Matarraña’, pretende aprovechar el formato televisivo para dar visibilidad al territorio a nivel nacional, más allá de la propia búsqueda del amor.

Así lo ha anunciado la cuenta de Instagram ‘Planes en el Matarraña’, que ha desvelado que el equipo del programa les ha brindado la posibilidad de participar en una de las emisiones más especiales del año. La grabación tendrá lugar próximamente en Madrid, aunque por el momento se mantiene en secreto tanto la identidad de la persona participante como su municipio de procedencia.

“Nos han dado la posibilidad de salir en un programa especial y es en el de Nochebuena. Creo que vamos a tener a toda la comarca del Matarraña y a mucha gente de Aragón viendo el programa”, ha destacado la persona que hay detrás de la cuenta, quien ha agradecido la predisposición del equipo de ‘First Dates’ y del propio Carlos Sobera desde que les trasladó la propuesta.

La impulsora ha reconocido que han sido varios los candidatos y candidatas que se han interesado por participar en el espacio televisivo, algunos de los cuales podrían hacerlo más adelante. Sobre la persona que viajará próximamente a Madrid, únicamente ha adelantado que no es joven, que está muy vinculada al territorio y que afronta la experiencia con especial ilusión.

Un escaparate nacional para el Matarraña

Detrás de la iniciativa existe un objetivo que trasciende el carácter sentimental del programa: convertir la participación en un escaparate para la comarca ante una audiencia de ámbito nacional. "La persona o las personas que vayan a representar al Matarraña van con un objetivo, además del de conocer a alguien, y es el de explicar en la televisión qué es la comarca del Matarraña", ha explicado.

La intención es aprovechar la presencia en televisión para dar a conocer el patrimonio natural, los productos agroalimentarios, los paisajes y el tejido económico local de los municipios del Matarraña. "Que España sepa que somos una tierra de olivos, que somos una tierra del mejor vino que se puede encontrar, que tenemos lugares increíbles y que tenemos una economía local que es una maravilla", ha añadido.

Como guiño al territorio, la persona participante también llevará un regalo a su cita relacionado con el Matarraña, cuyo contenido ha preferido mantener en secreto hasta la emisión del programa. Asimismo, la impulsora de la propuesta ha pedido a los vecinos de la comarca que arropen a quien ha decidido dar el paso y exponerse ante las cámaras. "Hay que ser valiente para salir en la tele y para representarnos un poquito a todos", ha defendido.

Un ‘First Dates’ en el Matarraña con fines solidarios

La participación en el especial de Nochebuena podría ser únicamente el primer paso de un proyecto más ambicioso. 'Planes en el Matarraña' continúa trabajando para conseguir que el formato de citas llegue de alguna manera al Matarraña, una posibilidad que ya trasladó personalmente a Carlos Sobera durante un encuentro en Zaragoza, aprovechando una actuación teatral del presentador.

Aunque el traslado del programa televisivo al territorio entraña dificultades logísticas y de infraestructura, desde ‘First Dates’ no han descartado la posibilidad de organizar una actividad similar a los denominados ‘Tardeos First Dates’, encuentros que ya se han desarrollado en ciudades como Madrid, Sevilla y Barcelona.

La organizadora ha iniciado los contactos con la empresa encargada de realizar estas actividades y confía en que la próxima visita a Madrid sirva también para avanzar en las conversaciones con la dirección del espacio televisivo. Además, según ha asegurado, el propio Carlos Sobera se ha comprometido a visitar el Matarraña. La intención es que, en caso de materializarse, el encuentro tenga también un componente solidario. Los fondos recaudados a través de las barras y de la actividad se destinarían a algún proyecto del territorio, siguiendo la filosofía de otras iniciativas promovidas desde la cuenta de Instagram.

La presencia de un representante del Matarraña en el especial de Nochebuena no tiene por qué ser un hecho aislado. 'Planes en el Matarraña' mantiene abierta la posibilidad de que otros vecinos de la comarca participen en futuras emisiones del programa o en un hipotético encuentro de citas en el propio territorio. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con ella a través del perfil de Instagram, desde donde se están canalizando las candidaturas. Por el momento, la primera gran cita será el próximo 24 de diciembre, cuando el Matarraña tendrá la oportunidad de reivindicarse ante los espectadores de toda España a través de uno de los formatos de entretenimiento más conocidos de la televisión nacional. Y, quién sabe, también de ser el protagonista de una nueva historia de amor.