Beceite reivindica 29 años de tradición micológica a pesar de la escasez de ejemplares en el monte

Beceite ha inaugurado este domingo una nueva edición del Día dels Bolets, una cita que suma 29 años poniendo en valor la tradición de las setas en el municipio. La inauguración oficial ha coincidido con la apertura de la exposición micológica ‘Hongos del Matarraña y de los Puertos de Beceite’, que permite conocer decenas de especies y descubrir el papel que desempeñan en la naturaleza, más allá de su aprovechamiento gastronómico.

La muestra, instalada en la planta baja del Palau, reúne más de 60 especies clasificadas y acerca al público la diversidad del mundo de las setas. La inauguración se ha celebrado en una jornada con numerosos visitantes, buen tiempo y 45 puestos repartidos por la localidad, que completan la propuesta con productos de alimentación, artesanía y degustaciones.

El presidente de la Asociación Amics dels Bolets y concejal de Turismo, Iñaki Urquizu, ha destacado la buena respuesta del público durante todo el fin de semana, tanto en las actividades del sábado como en las propuestas de este domingo. La exposición está despertando especial curiosidad entre los asistentes, que aprovechan la presencia de especialistas para preguntar sobre las distintas especies, sus características y los lugares en los que pueden encontrarse.

Una exposición para conocer el papel de las setas en el monte

La exposición permite acercarse a especies que no siempre forman parte de las habituales salidas al monte. Según ha explicado Urquizu, este año la mayoría de los ejemplares expuestos proceden del norte de España, debido a las condiciones meteorológicas poco favorables para la proliferación de setas en el entorno de Beceite durante esta temporada.

La micóloga Marisa Díez, integrante de las sociedades micológicas de Zaragoza y Navaleno (Soria), ha puesto el acento en la importancia de comprender la función de estos organismos en los ecosistemas. “Todas las que hay aquí son buenas”, ha explicado, en referencia a que no todas las setas son comestibles, pero todas cumplen una función en la naturaleza.

Entre sus labores se encuentra la descomposición de la materia orgánica, especialmente de la madera muerta, que contribuye al funcionamiento y la regeneración de los bosques. La especialista también ha destacado el valor social de la micología, vinculada a las salidas al monte, el aprendizaje compartido y el contacto con la naturaleza.

Cómo distinguir las setas autorizadas de otras especies

La programación de domingo también ha contado con una charla de Ángel Leiva, integrante del Grupo Micológico Caesaraugusta de Zaragoza, centrada en la comparación entre las setas autorizadas y otras especies tóxicas y no tóxicas presentes en Aragón. La sesión ha permitido profundizar en el conocimiento de las distintas variedades y en la importancia de identificarlas correctamente antes de recogerlas y consumirlas.

Ángel Leiva muestra su libro '50 setas comestibles y sus similares tóxicas e inofensivas' / Jesús Burgos

Leiva también ha explicado el origen de una publicación divulgativa que elaboró junto a Francisco Álvarez, entonces presidente de la sociedad micológica zaragozana, a raíz de una normativa que permitió la recogida y comercialización de 50 especies de setas. El objetivo del pequeño libro era facilitar su identificación y acercar este conocimiento a los aficionados.

Una tradición que reúne a vecinos y visitantes

El alcalde de Beceite, Juan Enrique Celma, ha valorado la afluencia registrada durante el sábado y el domingo, así como la participación de los expositores y el ambiente en las calles. La feria combina los puestos comerciales con las degustaciones organizadas en distintos puntos del municipio, uno de los principales reclamos para quienes se acercan a la localidad.

La afición por recoger setas forma parte de la tradición local desde hace generaciones. “Siempre ha habido una cultura de las setas, siempre se ha ido a recoger setas”, ha señalado Celma, que ha recordado cómo esa arraigada costumbre impulsó el nacimiento de la feria hace 29 años.

La gastronomía vuelve a ocupar un lugar destacado en la programación. Entre las propuestas de este domingo figuran diferentes elaboraciones con setas, como estofados y fideuá. Urquizu ha reconocido que la escasez de ejemplares en el territorio ha obligado a completar las existencias para mantener la oferta prevista.