Cerca de 300 participantes llenan Alcañiz de ritmo en el encuentro de batucadas

Alcañiz ha sonado este sábado al ritmo de los tambores con la celebración de ‘Suena Alcañiz’, un encuentro de batucadas que ha reunido a cerca de 300 personas entre percusionistas y acompañantes. La jornada, organizada por Battuxanga, ha llenado de música las calles de la ciudad con un pasacalles y una interpretación conjunta en la plaza de España, ante numerosos vecinos y familias.

«Sobre todo, que lo pase todo el mundo súper divertido y que se lleven un gran recuerdo de Alcañiz», explicaban Ana Lizana, presidenta de Battuxanga, y Rosi Lop, secretaria de la agrupación, antes del comienzo de las actividades. Ambas destacaban el carácter festivo y de convivencia de una cita que ha reunido a formaciones de distintas localidades.















Pasacalles de las batucadas por la avenida Aragón de Alcañiz / Alba Ferrández

Un pasacalles y 250 percusionistas tocando al unísono

A las 11.30 ha comenzado el pasacalles desde la avenida Aragón, a la altura del colegio Palmireno, hasta la plaza de España. Durante el recorrido, las agrupaciones han mostrado sus ritmos y repertorios ante el público que se ha acercado a disfrutar del espectáculo. En el encuentro han participado Alcabatuk, Goza Batuque, Boctukada, Salou Destroy, TokoXtu, Ventocats, Projecte Revolta, Torrebatuk y Battuxanga, la formación anfitriona.

La actividad central de la mañana ha llegado a las 13.00 en la plaza de España, donde todas las batucadas se han unido en una interpretación colectiva dirigida por Pablo Ballesteros. El músico, director de Battuxanga y de Goza Batuque, ha guiado a unos 250 percusionistas para tocar al unísono los ritmos preparados previamente.

Ballesteros destacaba antes del encuentro el ambiente de compañerismo entre las agrupaciones. «La comunidad del tambor siempre es gente con la que nos lo pasamos muy bien, que siempre se comporta muy bien y con la que hay muy buen rollo. La verdad es que nos lo vamos a pasar en grande, seguro», señalaba.

El director también explicaba que llevaba trabajando desde junio con Battuxanga, una formación de unos 45 integrantes, para preparar tanto el pasacalles como la exhibición de la tarde. «Hemos preparado todo para hacer un pasacalles y luego una exhibición de cuatro minutos», detallaba.













Pasacalles de las batucadas por la avenida Aragón de Alcañiz / Alba Ferrández

Una jornada para compartir música

Más allá de las actuaciones, ‘Suena Alcañiz’ ha servido como punto de encuentro para las agrupaciones participantes, que han tenido la oportunidad de compartir ritmos y experiencias. La organización también había previsto una comida de hermandad y la entrega de un recuerdo a los músicos llegados de otras localidades.

Para Ana Lizana, presidenta de Batuchanga, las ganas de disfrutar de la música son lo más importante para formar parte de una agrupación de este tipo. «Muchísimas ganas de pasarlo bien, de disfrutar, que te guste la música y que te guste el ambiente que vamos a tener hoy», resumía.

Batuchanga, organizadora del encuentro y formada por unos 45 integrantes, ha reunido así en Alcañiz a distintas agrupaciones de percusión en una jornada que ha combinado música y convivencia.