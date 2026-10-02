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02 OCT 2026|

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La Escuela de Música y Danza de Alcañiz inicia el curso con cerca de 300 alumnos

La EMMDA ha cubierto prácticamente toda su oferta de plazas para el curso 2026/2027, que comenzó este jueves con especialidades de música y danza

Los represnetantes del Ayuntamiento posan con la profesora de Danza, Laura Egea, y el director del centro, Sergio Alloza./ AYTO
Los represnetantes del Ayuntamiento posan con la profesora de Danza, Laura Egea, y el director del centro, Sergio Alloza./ AYTO

La COMARCA02 10 2026

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Alcañiz

Cultura y Ocio

La Escuela Municipal de Música y Danza de Alcañiz (EMMDA) ha arrancado el curso 2026/2027 con alrededor de 300 alumnos matriculados y prácticamente todas las plazas ofertadas cubiertas. Las clases comenzaron este jueves 1 de octubre tras finalizar recientemente el proceso de matriculación. La escuela mantiene este curso una amplia oferta formativa dirigida a diferentes edades. Entre las especialidades que se imparten se encuentran Iniciación a la Danza I y II, Música Tradicional, Viento-Metal, Música y Movimiento, Guitarra, Piano, Saxofón, Flauta y Clarinete.

Coincidiendo con el primer día de clase, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan; el concejal de Cultura, Javier Climent; y la concejal de Educación, Infancia y Juventud, Anabel Fernández, visitaron las instalaciones acompañados por el director de la EMMDA, Sergio Alloza. Durante el recorrido pasaron por diferentes aulas y conocieron el inicio de la actividad del nuevo curso.

El director de la escuela destacó el esfuerzo realizado por el profesorado para encajar las cerca de 300 matrículas entre las diferentes áreas y adaptar, en la medida de lo posible, grupos y horarios a las necesidades del alumnado.

«Hemos podido absorber sobre 300 matrículas y dividirlas en las diferentes áreas, lo que es de nuevo todo un éxito», señaló Alloza, quien agradeció la confianza de las familias alcañizanas y puso también en valor el trabajo del profesorado para mantener la fidelidad del alumnado.

Por su parte, el concejal de Cultura, Javier Climent, destacó la elevada demanda registrada durante el proceso de matriculación. También reconoció el trabajo realizado por los docentes para reorganizar grupos y horarios con el objetivo de atender al mayor número posible de solicitudes.

El alcalde, Miguel Ángel Estevan, incidió en la importancia de la Escuela Municipal de Música y Danza dentro de la oferta cultural y educativa de Alcañiz y destacó que sus enseñanzas abarcan desde los alumnos más pequeños hasta personas de edades más avanzadas.

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