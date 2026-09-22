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22 SEP 2026|

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Alcañiz apuesta por seis espectáculos de teatro, magia, música y danza en el ciclo Escenas de Otoño

La programación se desarrollará del 17 de octubre al 14 de noviembre en el Teatro Municipal e incluirá propuestas dirigidas tanto al público adulto como al familiar

Presentación del ciclo de otoño este martes en la biblioteca de Alcañiz./ M.M.R.
Presentación del ciclo de otoño este martes en la biblioteca de Alcañiz./ M.M.R.

Marina Monreal22 09 2026

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Alcañiz

Cultura y Ocio

El Teatro Municipal de Alcañiz volverá a convertirse este otoño en uno de los principales puntos de encuentro cultural de la ciudad con una nueva edición de Escenas de Otoño. El ciclo reunirá seis espectáculos repartidos en cuatro fines de semana, desde el 17 de octubre hasta el 14 de noviembre, con una programación que combina comedia, drama, magia, teatro musical, títeres y danza flamenca. La iniciativa forma parte de la programación estable impulsada por el Ayuntamiento de Alcañiz a través de la Concejalía de Cultura. El objetivo es mantener una oferta cultural variada a lo largo de todo el año y acercar las artes escénicas a públicos de distintas edades.

La programación arrancará el sábado 17 de octubre, a las 20.30, con ‘Menú cerrado’, una comedia interpretada por Nacho López, Raúl Fernández de Pablo y Carlos Santos y dirigida por Jordi Casanovas. La obra, recomendada para mayores de 14 años, aborda a través del humor la relación entre tres hombres y aspectos como la sensibilidad y las dificultades para exteriorizar determinadas emociones.

El sábado 24 de octubre, también a las 20.30, llegará el turno de ‘Llueve y hace sol en París’, una propuesta de carácter dramático. La historia enfrenta a dos madres marcadas por una tragedia: el hijo de una de ellas ha sido responsable de la muerte del hijo de la otra. El encuentro entre ambas plantea un relato cargado de intensidad en torno al dolor, los distintos puntos de vista y la necesidad de comprender para poder continuar adelante.

El primer espectáculo familiar llegará el domingo 25 de octubre, a las 18.00, con ‘La vida en estado puro’, del mago Mariano Lavida. La propuesta, recomendada a partir de seis años, estará centrada en la cartomagia y pretende acercar esta disciplina al público familiar. Lavida cuenta con más de quince años de trayectoria profesional en este ámbito.

Tras una pausa de una semana, el ciclo continuará el sábado 7 de noviembre, a las 20.30, con ‘El imitador’, un espectáculo de teatro musical protagonizado por Julián Fontalvo. Durante la función, el artista recrea las voces y estilos de decenas de intérpretes internacionales con canciones de las décadas de los 80, 90 y 2000, combinando música y humor. Entre las figuras evocadas aparecen nombres como Sting, Bob Marley, David Bowie, Andrea Bocelli, Édith Piaf o Tina Turner.

El domingo 8 de noviembre, a las 18.00, será el turno de ‘Viaje al planeta de todo es posible’, de Índigo Teatro, una obra de títeres y actores dirigida especialmente al público infantil a partir de tres años. El montaje incorpora además un mensaje ligado a la superación personal y a la capacidad de afrontar las adversidades. La función forma parte del programa Platea del Ministerio de Cultura.

La programación concluirá el sábado 14 de noviembre, a las 20.30, con ‘¿Dónde está Alicia?’, de Marea Danza. El espectáculo toma como punto de partida el universo de Alicia en el País de las Maravillas para ofrecer una lectura contemporánea a través de la danza y el flamenco. También esta función está incluida en el programa Platea.

Entradas desde el 25 de septiembre

Las entradas para las funciones de los sábados tendrán un precio de 15 euros, aunque quienes adquieran localidades para los cuatro espectáculos de sábado podrán beneficiarse de una tarifa de 12 euros por función. Por su parte, las dos sesiones familiares de los domingos tendrán un precio de 8 euros.

La venta comenzará el viernes 25 de septiembre a las 12.00 del mediodía a través de la plataforma online del Ayuntamiento de Alcañiz. También podrán adquirirse entradas en la taquilla del Teatro Municipal desde dos horas antes del comienzo de cada función.

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