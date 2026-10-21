Chunta Aragonesista no se presentará a las elecciones generales en la provincia de Teruel «por responsabilidad»

La papeleta de Chunta Aragonesista-Frente Amplio no estará disponible en las mesas de los colegios electorales de la provincia de Teruel para las elecciones del próximo 29-N. El presidente del partido, Jorge Pueyo, ha anunciado que la coalición no se presentará en la circunscripción de Teruel. “En este contexto de extrema polarización, hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos para el Congreso de los Diputados en las circunscripciones de Zaragoza y Alto Aragón, mientras que en Teruel solo concurriremos al Senado”, ha explicado.

Pueyo ha señalado que “con esta decisión, Chunta Aragonesista ha escuchado las numerosas peticiones recibidas para actuar con generosidad y responsabilidad, y no por interés partidista" El objetivo es evitar la dispersión del voto y hacer todo lo posible para conseguir una mayoría progresista, tanto en el Congreso como en el Senado.

El PSOE y los partidos de Frente Amplio han alcanzado un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas al Senado. El pacto denominado Senado de Progreso, también se aplicará en Aragón, donde los socialistas compartirán listas con Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU) en las tres provincias. El objetivo de las formaciones es concentrar el voto de izquierdas y disputar al Partido Popular su actual mayoría absoluta en la Cámara Alta.

En las tres circunscripciones aragonesas, el PSOE ocupará los puestos primero y tercero de las candidaturas, mientras que el segundo corresponderá a CHA en Zaragoza y Teruel y a IU en Huesca. Este reparto busca aumentar las posibilidades de representación de los partidos que concurren juntos, en un sistema electoral en el que cada votante puede marcar hasta tres candidatos al Senado por provincia.Según las estimaciones internas socialistas, una candidatura unitaria podría suponer una diferencia de hasta 40 escaños respecto a otros escenarios electorales.

La intención del partido es elegir a los cabeza de lista para Zaragoza y Huesca y al resto de personas que representarán a CHA en las diferentes candidaturas para las Elecciones Generales en un Comité Nazional extraordinario programado para este viernes.

La decisión no convence a Izquierda Unida

Poco después de que CHA confirmara su decisión, Izquierda Unida ha mostrado su descontento. En una nota de prensa aseguran que harán "todo lo posible porque haya una candidatura en Teruel". La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, considera «un despropósito que precisamente uno de los territorios más despoblados y abandonados de Aragón se quede sin una alternativa de izquierdas que defienda a su clase trabajadora y exija políticas públicas para sus pueblos y comarcas».

«No podemos presentarnos únicamente donde creemos que tenemos asegurada la representación. La responsabilidad política consiste en estar también donde es más difícil», señala Abengochea, que discrepa de la renuncia a concurrir por Teruel. La coordinadora de Izquierda Unida advierte de que esta decisión supondría renunciar a una voz política capaz de exigir al Partido Socialista medidas más ambiciosas en materia de servicios públicos, vivienda, empleo digno y lucha contra la despoblación.

«La clase trabajadora de Teruel necesita una izquierda que obligue al Partido Socialista a poner en marcha políticas valientes. No podemos abandonar este territorio y dejar que el liberalismo campe a sus anchas, mientras las derechas y la extrema derecha aprovechan el malestar que genera el abandono institucional», afirma.

Por su parte, Dani Palomo, coordinador de Izquierda Unida Teruel ha declarado que “desde Izquierda Unida de Teruel estamos en absoluto desacuerdo con la decisión tomada por CHA de manera unilateral. No comprendemos cómo una formación que se denomina aragonesista abandona a una de sus tres provincias. Desde Izquierda Unida Teruel sentimos esta decisión como un desprecio a la gente de izquierdas en la provincia de Teruel. ¿Por qué el argumento de la responsabilidad y la generosidad lo aplican en Teruel, y no en Huesca o en Zaragoza? ¿Acaso somos aragoneses de segunda? Desde Izquierda Unida Teruel expresamos la voluntad de concurrir a las elecciones e insistimos en la necesidad de tener una referencia electoral para el 29 de noviembre”, concluye Palomo.