Vox apuesta por un madrileño con «raíces en el Bajo Aragón» como candidato de Teruel al Congreso

Vox ya ha presentado a sus candidatos de Aragón para el Congreso de los Diputados. Daniel Alda ha sido elegido para representar la candidatura en la provincia de Teruel. El joven de 27 años es nacido en Alcalá de Henares, pero el partido destaca de él su «gran vinculación familiar con el Bajo Aragón». Concretamente, Vox ha confirmado a La COMARCA que Alda tiene a su familia paterna repartida entre Alcañiz, Calanda y Alcorisa.

Alda es graduado en Historia con Premio Extraordinario por la Universidad de Alcalá y estudió el Máster de Historia Económica en la Universidad de Barcelona recibiendo el mismo galardón. Posteriormente, cursó el Máster en Filosofía de la Historia en la Universidad Autónoma de Madrid compatibilizándolo con el Programa de Liderazgo y Gobierno de ISSEP. Desde 2022 trabaja al frente de una explotación agrícola familiar y, durante los dos últimos años, ha compatibilizado estas labores con su trabajo como asistente en las áreas de Agricultura, Transición Ecológica y Cultura del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados.

A Alda lo acompañarán en los siguientes puestos de la lista María Nieves Calle Lidón y Francisco José Marteles García. Ambos cuentan con una trayectoria vinculada al partido desde 2019. Calle Lidón fue candidata al Ayuntamiento de Calamocha en 2023, ocupando el segundo puesto de la lista, y ha concurrido en varias ocasiones a las Cortes de Aragón. Por su parte, Marteles García es alcalde de Santa Cruz de Nogueras desde junio de 2023. Anteriormente, figuró en la candidatura municipal de Vox en Calamocha en 2019 y como suplente al Senado por Teruel en las elecciones generales de 2023.

La vicepresidenta de las Cortes de Aragón, candidata por Zaragoza

En cuanto al resto de provincias Vox ha apostado por rostros femeninos para liderar sus candidaturas. La actual vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, será la representante en Zaragoza. Rouco es funcionaria de carrera de la Administración de Justicia desde 1984, habiendo desarrollado su actividad profesional en Lleida, Ejea de los Caballeros y Zaragoza. De 2019 a 2023 fue la portavoz adjunta del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde mayo de 2023, es diputada de VOX en las Cortes de Aragón, desempeñando las funciones de portavoz de Fomento y Vivienda.

En cuanto a los número dos y tres de la lista, aparecen Virginia Gallizo, es concejal de Vox en Ejea de los Caballeros; y Juan José Coca, quien no tiene raíces en Aragón. El pasado mes de mayo fue candidato en las elecciones andaluzas por la provincia de Córdoba.

En el caso de Huesca, la cabeza de lista será Ester Blanco, nacida en Madrid pero residente en Panticosa desde hace seis años de donde procede su familia materna y «donde ha pasado largas temporadas desde niña». Blanco es graduada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y Técnica Superior de Artes Plásticas y Diseño en Orfebrería y Platería Artísticas. Cuenta además además con el título de Gemología con especialización en ópalo, diamante y facetación de piedras preciosas, otorgado por el Instituto Gemológico Español (IGE). Actualmente trabaja como autónoma, una faceta que según el partido le ha permitido «conocer la exigencias de sacar adelante un pequeño negocio».

En este caso, el número dos será Sergio Marco, diputado en las Cortes de Aragón y secretario de Vox Huesca y la número tres es Beatriz Oliván, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Binéfar.