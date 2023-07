La Comarca del Bajo Aragón aprueba la dedicación exclusiva del presidente (PP) y vicepresidente (TE)

La Comarca del Bajo Aragón aprobó este jueves -con los votos a favor del equipo de gobierno PP (15), TE (3) y PAR (1)- la liberación del presidente, José Miguel Celma (alcalde del PP de Torrecilla de Alcañiz) por dedicación exclusiva a su cargo. Percibirá 43.000 euros anuales brutos, lo mismo que su antecesor, Luis Peralta (PSOE), según explicó el nuevo equipo de gobierno. Por su parte, el vicepresidente, Alberto Carmona, (concejal de Teruel Existe de La Codoñera), cobrará por su trabajo a jornada completa 39.500 euros anuales brutos. Cabe recordar que sus dos predecesores, José Manuel Insa (PAR) y Manolo Ponz (PSOE), no tuvieron un sueldo de la Comarca, ya que estaban jubilados. Sí que lo percibieron los anteriores vicepresidentes. Este punto sobre el régimen de dedicación de los miembros de la corporación fue votado en contra por PSOE (10) y Ganar (2), mientras que Vox (1) se abstuvo.

Respecto a las votaciones realizadas durante el primer pleno de esta nueva legislatura (2023-2027), debe señalarse que 3 de los 35 consejeros que integran la Comarca del Bajo Aragón, no pudieron asistir. Son Santiago Anglés (PAR), quien está convaleciente por una reciente hospitalización y al que el presidente José Miguel Celma le deseo una «pronta recuperación»; y Óscar Iranzo y Juan Antonio Lej, ambos del PSOE.

El portavoz de Ganar, Aitor Clemente, fue el más critico con la liberación del vicepresidente. Mostró su «sorpresa» ante la decisión tomada por el Partido Popular, ya que recordó que «Ganar y PP habían sido los dos partidos que en la anterior legislatura propusieron de manera reiterada la eliminación de la partida destinada a la vicepresidencia». «Imagino que es el precio que han pagado para que apoyen su gobierno», señaló Clemente en referencia a Teruel Existe.

En la misma línea se pronunció el portavoz del PSOE, Javier Baigorri: «Si rectificar es de sabios, usted es muy sabio. En esto consiste la Doctrina Celma». Según ha explicado Baigorri -en un comunicado de prensa enviado de forma posterior al pleno- los salarios del presidente y vicepresidente, incluidos los costes de seguridad social, «supondrán un aumento del 43,4% del gasto político respecto al coste del anterior equipo de gobierno PSOE-PAR», un incremento que «irá a costa, por ejemplo, de los servicios sociales que necesita vehículos, lo que demuestra que las prioridades del nuevo equipo de gobierno son otras».

El presidente, José Miguel Celma, preguntado por La COMARCA ha explicado que su sueldo «es el mismo que el de su antecesor Luis Peralta». Respecto a la vicepresidencia ha aclarado que «la retribución no es nueva, ya que los anteriores representantes la recibieron, con excepción de los dos últimos que eran pensionistas». En cuanto a las acusaciones que recibió por su cambio de postura, Celma reconoció en el pleno que «la labor que conlleva la vicepresidencia no se ve exactamente igual desde la oposición que cuando estás en el gobierno«. Además, detalló que Carmona, al estar liberado, ha asumido la delegación de Servicio Social de Base y Centro Comarcal de Información y Servicio a la Mujer e Inserción Laboral, «un trabajo bastante intensivo que tiene que tener una remuneración». «Carmona tiene muchas ganas de trabajar por la Comarca y estoy más que convencido de que este salario se lo va a ganar. Pido paciencia para que se vea la labor que va a desempañar», enfatizó.

Por alusiones directas, el vicepresidente, Alberto Carmona (TE), negó en el pleno que «Teruel Existe solicitase la liberación del cargo» y explicó que el acuerdo para que su partido ostentase la vicepresidencia «llegó por parte del Partido Popular» y que «hasta el último momento no sabían si iba a ser retribuida o no». También defendió que la ocupación -como en anteriores legislaturas- esté retribuida ya que «se trata de un gestor público, no sólo de trabajadores, sino de servicios». Asimismo, recalcó que, pese a que su predecesor no cobraba, su puesto «salía caro». «Si tienes a un vicepresidente que no realiza unas labores de gestión efectivas para la Comarca, pues hasta el gasto de luz es ya más que injustificado», criticó.

Tanto la portavoz del PAR, Nuria Espallargas; como el portavoz de Vox, Carlos Javier Andréu, expresaron que la carga de trabajo asumida por el vicepresidente tiene que estar remunerada.

Cabe recordar que en la pasada legislatura, presidida por PSOE-PAR, se destinó una partida de dedicación parcial del 35% para el vicepresidente, que, sin embargo, nunca se llegó a utilizar porque José Manuel Insa (PAR) percibía una pensión por jubilación. De igual manera, su predecesor, Manolo Ponz (PSOE), tampoco cobró por estar jubilado al final de su mandato. Sus situaciones fueron una excepción por incompatibilidad de sueldos, ya que los anteriores vicepresidentes de la Comarca del Bajo Aragón que estaban en activo antes de salir elegidos sí que recibieron una remuneración por su trabajo.

Además de los cargos retribuidos del presidente y el vicepresidente, está por determinar si cobrará un sueldo el nuevo presidente del Consorcio de residuos de la Agrupación nº 7 de Alcañiz. El antecesor, Aitor Clemente (portavoz de Ganar), percibía 900 euros al mes por media jornada. Su nombramiento en 2019 correspondió a un pacto PSOE-Ganar a nivel provincial.

15 delegaciones: 10 (PP), 3 (TE) y 2 (PAR)

La Comarca del Bajo Aragón contará en esta nueva legislatura (2023-2027) con 15 delegaciones, dos más que la anterior. Una de ellas es Nuevas Tecnologías y la otra, Proyección Económica, Empresa y Empleo, que antes estaba englobada con el área de Despoblación. Además, la delegación de Agricultura sustituye a la anterior de Maquinaría. Tanto PSOE como Ganar se mostraron en contra de ampliar las delegaciones por «el coste económico que conlleva». Por su parte, el presidente José Miguel Celma defendió que una de las delegaciones, la de Personal, la asumirá él; y otra, la de Servicio Social de Base y Centro Comarcal de Información y Servicio a la Mujer e Inserción Laboral, el vicepresidente Alberto Carmona. Por tanto, al estar los dos liberados «no cobrarán por asistencias» y «económicamente hablando seguirá habiendo 13 delegaciones». La indemnización por la asistencia a Comisión de Delegados (partidos de gobierno) será de 300 euros.

En cuanto al reparto de delegaciones, 10 son para el PP, 3 para Teruel Existe y 2 para el PAR. El Partido Popular se queda con Servicio de ayuda a domicilio y Transporte social adaptado (Pilar Arellano, alcaldesa de Castelserás); Juventud (Silvia Cobo, concejal de Calanda); Cultura (María Esperanza Moreno, concejal de Calanda); Deportes (Miguel Ángel Félez, concejal de Alcorisa); Promoción del Turismo (María Belén Adán concejal de Alcañiz); Residuos Sólidos Urbanos y de Protección del Medio Ambiente y Sostenibilidad (María Reyes Gimeno, alcaldesa de Valdealgorfa); Protección Civil y Protección y Extinción de Incendios (Lucas Bono Collado, concejal de La Cañada de Verich); Agricultura (Luis Miguel Sancho, concejal de Foz Calanda); Hacienda y Presupuestos (Javier Climent, concejal de Alcañiz por el PP); y Personal (José Miguel Celma, alcalde de Torrecilla de Alcañiz).

Por su parte, Teruel Existe asume Patrimonio Cultural y Lenguas (Gerardo Villarroya, concejal de Alcorisa por Teruel Existe); Servicio Social de Base y Centro Comarcal de Información y Servicio a la Mujer e Inserción Laboral (Alberto Carmona, concejal de La Codoñera); y Vertebración y Despoblación (María Isabel Oliveros, concejal de Berge). Para el Partido Aragonés son Nuevas Tecnologías (Santiago Anglés, concejal de Castelserás); y Proyección Económica, Empresa y Empleo (Nuria Espallargas, alcaldesa de Los Olmos).

Plenos e indemnizaciones

El pleno ordinario del Consejo Comarcal se celebrará con periodicidad mensual, fijado el jueves de la tercera semana completa de cada mes a las 20.00. La asistencia será de 75 euros. Respecto a la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Comarcal, tendrá lugar de formal mensual, en concreto, el lunes de la segunda semana de cada mes a una hora por determinar. La asistencia será de 50 euros. En la anterior legislatura, se celebraba los viernes, sin embargo, se ha decidido cambiar de día porque «se solapaba con la Comisión de Hacienda».

Como novedad, los consejeros que forman la Junta se han designado «por la representación que cada partido tiene en la Comarca» y «no favoreciendo a quienes gobiernan», según explico el presidente comarcal. Son 12: 4 del PP (José Miguel Celma, Javier Climent, María Reyes Gimeno y Eva Pilar Muñoz); 3 del PSOE (Javier Baigorri, Carlos Martín y Victoria Sánche); 2 de Teruel Existe (Alberto Carmona y María Isabel Oliveros); 1 de Vox (Carlos Javier Andreu); 1 del PAR (Nuria Espallargas); y 1 de Ganar (Aitor Clemente).

Por otro lado, las Comisiones Informativas tendrán una periodicidad bimestral, excepto la Comisión de Hacienda, que será de carácter mensual y la de Especial de Cuentas, que se regirá por su normativa específica. Por la asistencia se cobrará 25 euros. En principio, se seguirán celebrando por videoconferencia, como se hizo en la anterior legislatura. A este respecto, María Milián (Ganar) pidió a sus compañeros que tuvieran «respeto» y que no se conectasen «mientras conducían o estaban con el tractor, como ha pasado otras veces».

Las Comisiones Informativas son Hacienda, Desarrollo Económico, Régimen Interior y Especial de Cuentas; Acción Social; Cultura, Turismo y Patrimonio; Medio Ambiente; y Deportes, Juventud y Nuevas Tecnologías. Cada una de ellas estará integrada por 4 miembros del grupo comarcal del PP, 3 del PSOE, 1 de TE, 1 del PAR, 1 de Ganar y 1 de Vox.

Los grupos políticos vuelven a cobrar

En cuanto a los portavoces y suplentes de los grupos políticos comarcales, estos son los que ha elegido cada partido. El Partido Popular tendrá como portavoz a María Reyes Gimeno y como suplemente a Pilar Arellano. El Partido Socialista ha elegido como portavoz a Javier Baigorri y como suplente a Romina Formento. En Teruel Existe el portavoz será Alberto Carmona y el suplente Gerardo Villarroya. En el caso del Partido Aragonés, Nuria Espallargas ha sido elegida portavoz y Santiago Anglés, suplente. Aitor Clemente será el portavoz de Ganar y María Millán, suplente. Por último, Carlos Javier Andréu asumirá la portavocía de Vox. Por cada asistencia a Junta de Portavoces, los representantes cobrarán 100 euros.

Además, cada grupo político con representación comarcal volverá a tener una dotación económica anual con un doble componente: 70 euros por grupo más 240 euros por cada consejero. Esta asignación se hará efectiva por trimestre natural y se pagará en el mes inmediato siguiente a cada uno de ellos.

Los grupos políticos dejaron de cobrar asistencias hace tres años, a raíz de la pandemia. Para esta legislatura, el presidente planteó a los consejeros recuperar los pagos. Explicó que las asignaciones ya tienen una partida específica en el presupuesto comarcal, aprobada en la anterior legislatura, ya que se previó que el 2023 era un año electoral. Tras escuchar este argumento y por seguir la misma línea que ya adoptó su partido, Javier Baigorri, decidió que el PSOE votara a favor. El resto de formaciones también se mostraron favorables, a excepción de Ganar, cuyos dos consejeros votaron en contra.

Dietas

Además de las diferentes indemnizaciones establecidas, los consejeros percibirán dietas y kilometraje por asistencia a órganos colegiados, reuniones o actos de representación delegados por el presidente. Se limita a 12 medias dietas de manutención para presidente, vicepresidente, portavoces, presidentes de Comisión Informativa y consejeros delegados; y a 8 medias dietas para el resto de consejeros. Se abonarán a mes vencido. Asimismo, podrán ser indemnizados los gastos de alojamiento cuando tengan que pernoctar fuera de su domicilio en el ejercicio de su cargo.