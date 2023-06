Celma: «Ver a Cedrún era como para otros ver a Tina Turner… ¡Esos jugadores eran ídolos!»

¿Cómo está tras las elecciones?

Ha estado en la oposición, que también hay que saber hacerla.

¿Cómo entró en política?

¿Le viene de familia?

No, nada. Pero soy muy raro porque me gustan los lunes, la política y soy del Zaragoza.

No sé si esa afición relaja mucho.

Así de convencido lo vio su madre...

A los 14 me fui a Salesianos a Zaragoza a casa de mi abuela hasta los 21. Paseaba hasta la Romareda y veía entrenamientos. Recuerdo los primeros días de Cedrún, que entró con la directiva en un Ford Fiesta. Firmó autógrafos hasta que se lo llevaron. Eran nuestros ídolos, eran como para otros lo era Tina Turner. No puedo ser de otro equipo, aparte del Torrecilla.

40 años de Torrecilla C.F. nada menos.

Es una persona comprometida.

Además tiene buena voz.

Y aparte tiene su trabajo en Alcañiz.

¿Por los Despertadores o por trabajo?

Solo hay que escucharle hablar en un pleno para ver esa dedicación.

¿Y en casa? Sus hijas lo conocen así.

Usted volvió pero no todos lo hacen.

A veces hay que respirar hondo.

Y seguir, porque a ninguno nos obligan. No es justo que a veces se nos meta a todos en el mismo saco cuando a nivel nacional pasa algo. Pero contribuir en tu pueblo a mantener la escuela o al arreglo de caminos es la mayor satisfacción. Lo que no me va a doler es luchar contra los míos si es preciso, porque mi pueblo es mi pueblo y no se lo voy a dejar tocar a nadie.