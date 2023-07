PP y TE dan la presidencia del Bajo Aragón a Celma con el apoyo del PAR

José Miguel Celma, alcalde del PP de Torrecilla de Alcañiz, es el presidente de la Comarca del Bajo Aragón. Hasta en 20 ocasiones escuchó su nombre en el recuento de votos en el pleno este lunes y durante otras dos décadas ha formado parte de la institución comarcal como consejero. A los 15 votos del Partido Popular se sumaron los 3 de Teruel Existe -con los que ya obtenía mayoría- y también los 2 del PAR. Tanto PSOE como Ganar-IU y Vox votaron a sus propios candidatos: Javier Baigorri, Aitor Clemente y Carlos Andreu, respectivamente.

Contará con Teruel Existe en la vicepresidencia, cargo que ostentará Alberto Carmona, de La Codoñera. «Somos pueblos pequeños y creo que tenemos que ser la punta de lanza para mover estas instituciones», dijo Celma tras el pleno. «Con Teruel Existe fue con los primeros con los que llegamos a un acuerdo, hay buena sintonía y haremos buen equipo, en cuanto al PAR yo cuento con ellos y nos han dado su apoyo», añadió.

Muchas caras y nombres nuevos

Apenas tres cuartos de hora bastaron para proclamar a Celma presidente. Los últimos 15 minutos fueron para escuchar su discurso. Recordó sus inicios en la política antes de que hubiese comarcas; siguió por la despoblación, por los jóvenes y mayores, y se detuvo en la concordia y unidad e igualdad de los pueblos a la hora de gobernar para todos. Recordó a Manolo Ponz, cuyo nombre preside el salón de plenos; mencionó a Laureano Pérez, y felicitó a su antecesor, Luis Peralta, «por su labor en consenso y por su cumpleaños».

Destacando el trabajo del personal cerró un pleno que empezó a las 12.30, con los consejeros llegando en grupos por partidos o por pueblos, que se fueron diluyendo al entrar a la sala entre saludos de los viejos conocidos y presentaciones de los nuevos. Las butacas dispuestas para el público las ocuparon entre familiares y compañeros de partido.

Arroparon así a los que estaban a punto de jurar o prometer su cargo. Los 35 se fueron levantando al centro de la sala a la orden de la Mesa de Edad que se constituyó con dos torrecillanas como son Carmen García -que presidió- y Eva Pilar Muñoz. De secretaria ejerció Blanca Prieto, la titular. La biblia estuvo en el atril todo el tiempo hasta que María Milián la retiró en su turno. El gesto fue comentado en un murmuro entre la parte política del público, que alargó la expectación hasta el siguiente en salir. Era Carlos Andreu, y sí, la devolvió al atril. Más tarde el de Vox sorprendió al ser el único en tomar la palabra cuando la ofreció el ya presidente y lanzar unas palabras por la institución. «Soy nuevo en esta casa que mucha gente cree que es innecesaria y es labor de todos trabajar para que crean que es necesaria. Yo haré una oposición constructiva y que la gente esté satisfecha de nosotros».

No faltaron los tropiezos al pasar listas. Algo casi esperado pues es larga y la mayoría de nombres, nuevos. A Mariano Jesús se le nombró como Mª Jesús; pero sólo una vez, las siguientes se remarcó bien el Mariano. Él, a todas atendió con una sonrisa de «no pasa nada». Andreu no sabía que tenía que proponer un candidato, pero lo resolvió pronto y se propuso a él, tal y como hicieron Ganar y PSOE. Tampoco Celma, la persona que estaba clara para la presidencia, se libró porque el turno que se dio a los grupos para proponer candidato se cerró antes de llegar al PP. «Tantos años en la oposición y cuando va a llegar el momento casi no me nombran», bromeó ya sentado en la mesa presidencial. García, con quien hace un mes se disputó la alcaldía de Torrecilla, acompañó su disculpa por el despiste chocando su frente en el hombro de Celma en un gesto cómplice. Con momentos que causaron carcajadas, consenso y diálogo como las palabras más pronunciadas en la mesa presidencial arranca la legislatura en el Bajo Aragón.

35 consejeros

PP

15 consejeros (en 2019, 11)

José Miguel Celma Belmonte (Alcalde de Torrecilla de Alcañiz)

Pilar Arellano Mayayo (Alcaldesa de Castelserás)

Javier Climent Soriano (Concejal de Alcañiz)

Reyes Gimeno Cuella (Alcaldesa de Valdealgorfa)

María Belén Adán Morraja (Concejal de Alcañiz)

Mariano Jesús Margelí Serrano (Concejal de Aguaviva)

Lucas Bono Collado (Concejal de La Cañada de Verich)

María José Rebullida Julián (Concejal de Belmonte de San José)

Silvia Cobo Milián (Concejal de Calanda)

Miguel Ángel Félez Aznar (Concejal de Alcorisa)

Esperanza Moreno Galindo (Concejal de Calanda)

Luis Miguel Sancho Milián (Concejal de Foz Calanda)

Joaquín Magallón Mata (Concejal de La Mata de los Olmos)

Eva Pilar Muñoz Martínez (Concejal de Torrecilla de Alcañiz)

Jorge Manuel Lahoz Martínez (Concejal de Torrevelilla)

PSOE

12 consejeros (en 2019, 15)

Javier Baigorri Navarro (Concejal de Alcañiz)

Romina Formento Querol (Concejal de Alcorisa)

Carlos Martín Silvestre (Alcalde de Torrevelilla)

Kilian García Insa (Concejal de Castelserás)

Alberto Bayod Camarero (Alcalde de Belmonte de San José) Victoria Sánchez Podadera (Concejal de Calanda)

Laura Lombart Buñuel (Concejal de La Ginebrosa)

Óscar Iranzo Martínez (Concejal de La Cañada de Verich)

Juan Antonio Lej Esteban (Concejal de Berge)

Miguel Martínez Foz (Concejal de Valdealgorfa)

Xavier Tarzán Cuartielles (Alcalde de Foz Calanda)

Carmen García Cros (Concejal de Torrecilla de Alcañiz)

Teruel Existe

3 consejeros (en 2019, – )

María Isabel Oliveros Huesa (Concejal de Berge)

Gerardo Villarroya Castañer (Concejal de Alcorisa)

Alberto Carmona Grima (La Codoñera)

PAR

2 consejeros (en 2019, 6)

Nuria Espallargas Carceler (Alcaldesa de Los Olmos)

Santiago Anglés Ariño (Concejal de Castelserás)

Ganar

2 consejeros (en 2019, 2)

Aitor Clemente Guillén (Alcalde de Aguaviva)

María Milián San Nicolás (Concejal de Alcañiz)

VOX

1 consejero (en 2019, – )

Carlos Javier Andreu Sanz (Concejal de Alcañiz)