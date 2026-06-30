El CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz incorporará a sus clases un vehículo 100% eléctrico para formar a los futuros profesionales de la automoción

El CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz contará con un Ford Explorer 100% eléctrico para el próximo curso 2026-2027. Esta incorporación permitirá acercar la última tecnología a las aulas, así como el aprendizaje con un vehículo recién salido al mercado que cuenta con los sistemas complementarios que tienen estos coches completamente nuevos.

El acuerdo nace a raíz del proyecto ‘Diagnosis inteligente del vehículo: digitalización, IoT y herramientas profesionales en la nueva FP’, desarrollado conjuntamente por el CPIFP Bajo Aragón y el IES Sierra de Guara de Huesca. Esta iniciativa consistía en la simulación de averías en un coche con tecnología actualizada y los alumnos debían utilizar el sistema de diagnosis del fabricante. En el centro de Alcañiz, estas pruebas las realizaron con la marca Ford, lo que ha terminado en la cesión del vehículo.

Además del vehículo, la marca fabricante FORD ofrecerá al centro el acceso a la información técnica específica de la marca y también a la diagnosis oficial del vehículo. Así, los futuros profesionales se podrán formar en el uso del software de diagnosis de la marca, que estará completamente actualizado y disponible para el desarrollo de las clases prácticas.

Todo esto vendrá acompañado de una formación teórico-práctica, tanto de los sistemas que equipa el vehículo como del uso de la información técnica y de diagnosis, por parte de profesionales del ámbito de la postventa de la marca FORD, que llevarán a cabo jornadas de formación y actualización del profesorado de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Desde el CPIFP Bajo Aragón agradecen la confianza depositada en el centro: “Esta confianza seguro que repercutirá en la capacitación y desarrollo técnico de los futuros profesionales de la reparación de vehículos que se formen en nuestro centro y en nuestra comunidad”.