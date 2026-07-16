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16 JUL 2026|

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Denuncian la falta de médico en cuatro localidades de las Cuencas Mineras

CHA expone problemas en Martín del Río, Fuenferrada, Segura de Baños y La Hoz de la Vieja. DGA asegura que los pacientes podrán acudir al Centro de Salud de Utrillas y anuncia un refuerzo médico para septiembre

Consultorio médico de La Hoz de la Vieja./ L.R.
Consultorio médico de La Hoz de la Vieja./ L.R.

La COMARCA16 07 2026

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SaludSociedad

Chunta Aragonesista (CHA) ha denunciado la falta de médico durante julio en cuatro muncipios de Cuencas Mineras que comparten facultativo: Martín del Río, Fuenferrada, Segura de Baños y La Hoz de la Vieja. Según denuncia la formación, la falta de consulta en estas localidades obliga a los vecinos que necesiten atención esos días a desplazarse hasta el Centro de Salud de Utrillas. El partido ha registrado en las Cortes de Aragón una pregunta parlamentaria para exigir explicaciones al consejero de Sanidad.

Por su parte, desde DGA señalan que Martín del Río dispone habitualmente de consulta médica todos los días de la semana y que durante julio solo habrá tres jornadas sin servicio. Según explica, la suspensión se debe a que la médica responsable del consultorio habrá realizado una guardia durante la tarde y la noche anteriores.

Explican que los pacientes que requieran asistencia no programada durante esos tres días podrán acudir al Centro de Salud de Utrillas, del que depende el consultorio. La Administración autonómica sostiene, por tanto, que la asistencia sanitaria estará garantizada. La misma médica atiende también los consultorios de Segura de Baños, Fuenferrada y La Hoz de la Vieja, a los que acude una vez por semana. En cada uno de estos municipios habrá un solo día sin consulta durante julio. Las personas que necesiten asistencia podrán desplazarse igualmente al Centro de Salud de Utrillas.

La portavoz adjunta de CHA y portavoz en la Comisión de Sanidad, Isabel Lasobras, solicita al Gobierno de Aragón que aclare las medidas previstas para garantizar la cobertura sanitaria en estos municipios. Por su parte, el representante de CHA en Fuenferrada, Marco Negredo, considera que esta situación refleja el deterioro de la atención sanitaria en el medio rural y reclama soluciones inmediatas. «No podemos aceptar quedarnos sin atención médica por falta de personal. Vivir en un pueblo no puede significar tener menos derechos», afirma.

CHA insiste en que la sanidad pública debe garantizar una atención cercana y de calidad en todos los municipios y pide al Ejecutivo autonómico que adopte las medidas necesarias para evitar que los vecinos tengan que desplazarse fuera de sus localidades para recibir atención médica básica.

Asimismo, el sector sanitario de Teruel trabaja para disponer, a partir de septiembre, de un médico más que permita reforzar la asistencia sanitaria en esta zona.

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