El servicio de bomberos de la DPZ y dos vecinos de Cuencas Mineras, galardonados con las Placas al Mérito de Protección Civil

El servicio de bomberos de la DPZ y dos vecinos de Plou (Cuencas Mineras) han sido los galardonados del territorio que este martes han sido reconocidos con las Placas al Mérito de Protección Civil 2025. Las distinciones, entregadas cada año por el Gobierno de Aragón, buscan congratular actuaciones ejemplares en voluntariado, operativos, trayectoria profesional, medios de comunicación y a ciudadanos anónimos que con sus intervenciones han salvado vidas.

El Ejecutivo ha celebrado este martes el acto de entrega de las placas, una ceremonia con la que la reconoce la excelencia, la profesionalidad y la vocación de servicio de personas, entidades y colectivos que han destacado por su contribución a la protección de la ciudadanía y a la gestión de las emergencias.

El acto, presidido por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha reunido a representantes de los distintos servicios e instituciones que forman parte del Sistema de Protección Civil y Emergencias de Aragón, así como a los galardonados en las diferentes categorías de esta edición. También ha participado en la entrega Javier Rincón, secretario general de Presidencia; y Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias.

Las Placas al Mérito de Protección Civil distinguen actuaciones y trayectorias que representan los valores que inspiran el sistema de Protección Civil y Emergencias: la entrega al servicio público, la solidaridad, la preparación, la cooperación y el compromiso con la seguridad de la ciudadanía. Los reconocimientos abarcan ámbitos como la intervención operativa, el voluntariado, la trayectoria profesional, la colaboración institucional, la divulgación y aquellas actuaciones de especial relevancia desarrolladas durante el último año.

Con esta ceremonia, el Gobierno de Aragón expresa el agradecimiento de toda la sociedad aragonesa a quienes desempeñan una labor esencial, muchas veces silenciosa, pero decisiva para prevenir riesgos, coordinar la respuesta ante las emergencias y proteger la vida, los bienes y el medio natural.

Galardonados

En esta ocasión, las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil del Campo de Belchite y Ribera Bajo Huerva han sido galardonadas por los servicios prestados durante las emergencia provocadas por fuertes tormentas en el Campo de Belchite en junio de 2025 y en el área de Zaragoza en septiembre de 2025, respectivamente.

Por su parte, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Sobrarbe ha recibido una distinción por su trayectoria ejemplar de servicio público y ser pionera de la actual Red de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Aragón, que en 2025 celebró su vigesimoquinto aniversario.

En la categoría de Entidad o Grupo Operativo, el Grupo de Intervención Social en Grandes Emergencias y Catástrofes ha sido distinguida por su destacada labor de apoyo y atención a las personas afectadas en situaciones de emergencia y en reconocimiento a sus veinte años de trayectoria y compromiso al servicio de la protección civil en Aragón.

En esa misma categoría, se ha hecho entrega de la Placa al Mérito de la Protección Civil al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial de Zaragoza, por su permanente labor de protección y auxilio a la ciudadanía, su profesionalidad en la intervención ante emergencias y, con motivo de su 50.º aniversario, por su contribución esencial al sistema de protección civil en Aragón.

El servicio de bomberos de la DPZ ha sido reconocido por su contribución a la sociedad / Cedida

En la categoría de Trayectoria, se ha destacado la figura de dos profesionales que han sido referentes en sus respectivos ámbitos de trabajo. En primer lugar, a Joseph Bonson, Teniente coronel del Servicio Departamental de Incendios y Rescate de los Pirineos Atlánticos (SDIS64), por su gran implicación en el desarrollo de los proyectos transfronterizos ALERT y ALERT-PYR y por su labor en el fortalecimiento de las relaciones con los Pirineos Atlánticos y la mejora de la preparación y coordinación ante situaciones de emergencia.

Premio a la trayectoria para Arredondo

También ha sido distinguido José Manuel Arredondo Díaz, por su trayectoria profesional al frente del Instituto de Medicina Legal de Aragón, marcada por su rigor técnico y dedicación al servicio público, así como por su compromiso con la mejora de la coordinación y la respuesta institucional ante situaciones de emergencia en Aragón.

En la categoría de Medios de Comunicación, el Gobierno de Aragón ha reconocido la labor de la Asociación Nacional de Voluntarios Digitales de Emergencias. VOST Spain, por su labor pionera en la comunicación digital de emergencias y su compromiso en la difusión de información veraz y útil a la ciudadanía, contribuyendo a mejorar la gestión de la información en situaciones de crisis y el apoyo al sistema de protección civil.

Finalmente, en la categoría de Hecho relevante, han sido distinguidos tres ciudadanos que con sus actuaciones solidarias han contribuido a salvar dos vidas. El primero de ellos ha sido Andrés Denis Castelló, soldado del Batallón de Zapadores de la Brigada Aragón I del Ejército de Tierra, que salvó la vida a un conductor cuyo camión explotó minutos después de ser socorrido, tras sufrir un accidente de tráfico en julio de 2025.

Por último, se ha reconocido la actuación de Sergio Abad Camacho y Alejandro Abad Majarenas, que salvaron la vida a una niña de 13 años atrapada en un incendio en la planta alta de su casa, en Plou (Cuencas Mineras) en febrero de 2025.