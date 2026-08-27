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27 AGO 2026|

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Estela Ferrer lleva el alabastro del Bajo Aragón al podio del circuito de Motorland

La artista bergelina ha sido la encargada de preparar los trofeos que se entregarán el próximo domingo en el circuito de Motorland

Estela Ferrer elaborando los trofeos que recibirán los ganadores. / Estela Ferrer
Estela Ferrer elaborando los trofeos que recibirán los ganadores. / Estela Ferrer

Gema Romero27 08 2026

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Uno de los grandes secretos del Gran Premio Michelin de Aragón ha estado cocinándose a fuego lento en Berge. Allí, Estela Ferrer recibió la llamada con el encargo: crear el trofeo que recibirán los ganadores de la cita. Confiesa que “ha sido una gran confianza en mi trabajo”. La joven de 27 años acumula ya una gran trayectoria en el sector del arte. De hecho, hasta el Rey Felipe VI tiene una obra de la artista bergelina.

Este jueves ha pasado por los micrófonos de Radio La Comarca y ha reconocido que después de muchos años de trabajo en silencio “ves cómo todos esos esfuerzos que no se han visto te dan resultados, te dan visibilidad y más en un evento así como has dicho internacional”. Se muestra muy satisfecha del trabajo realizado y de hasta dónde le está haciendo llegar.

Una pieza creada en Berge para el mundo

El trofeo representa velocidad, movimiento e inclinación, aunque la pieza no podrá desvelarse hasta la entrega de trofeos del domingo. Como no podía ser de otra manera, Estela ha querido dejar su huella en cada una de las obras, el trazado que dejan las ruedas en el asfalto. “Al principio no sabía el enfoque que buscaban y pensé tres propuestas”, detalla la joven. A raíz de ahí escogieron lo que más les gustaba de cada una de ellas, y de ahí surgió la obra final.

El elemento principal es el alabastro, un material del territorio que conoce de primera mano la escultora bergelina. Aunque para ella ha sido un reto encontrar el equilibrio entre su visión como artista, su experiencia con el alabastro y lo que necesitaba el proyecto. “Mi obra habla del interior de las personas y todo aquello que no se ve y el alabastro al ser translúcido deja ver su interior”, ha detallado.

Estela es el reflejo del talento que nace desde los pueblos más pequeños de la provincia y que hace que se pongan en valor los materiales con los que cuenta el territorio. Los trofeos ya descansan en el circuito de Motorland a la espera de conocer quiénes serán los ganadores de las tres categorías el próximo domingo.

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