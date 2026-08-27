Márquez tiene claro su objetivo en Motorland: «Si quiero luchar por el Mundial, tengo que acabar delante de ellos»

Marc Márquez tiene claro el objetivo para este fin de semana en Motorland Aragón: aprovechar un circuito teóricamente favorable para recortar puntos en la lucha por el Mundial. El piloto de Ducati, que ha compartido rueda de prensa con Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, ha reconocido que necesita estar delante de sus principales rivales para mantener sus opciones al título.

“Si quiero luchar por el Mundial, tengo que acabar delante de ellos”, ha asegurado el de Cervera, que aspira a pelear por el podio y, si las circunstancias lo permiten, por la victoria del domingo en el Gran Premio Michelín de Aragón 2026 de MotoGP.

Máxima exigencia para Márquez

Márquez afronta la cita en el Bajo Aragón con máxima concentración y consciente de que debe gestionar su físico para llegar en las mejores condiciones a la carrera. El piloto de Ducati ha explicado que en Silverstone intentó afrontar el fin de semana de una manera más agresiva, pero comprobó que todavía no estaba preparado para mantener ese nivel de exigencia. “Donde no me llegue el físico me tiene que llegar la mente”, ha señalado.

El ocho veces campeón del mundo también ha destacado la evolución de su brazo derecho tras la operación y ha asegurado que ahora compite con mayor tranquilidad y regularidad. Aunque continúa notando cansancio, ha explicado que ya no sufre las desconexiones que le provocaban caídas al comienzo de la temporada.

Martín y Fernández se quitan presión

Jorge Martín, líder del campeonato, ha rebajado la presión sobre sus expectativas para Motorland y ha dejado una declaración significativa sobre el duelo con Márquez: “Firmaría el segundo puesto detrás de Márquez”. El piloto de Aprilia afronta así una carrera en la que espera mantener su ventaja en la clasificación y resistir el empuje de sus perseguidores.

Raúl Fernández, por su parte, se ha descartado como candidato al título pese a su buena dinámica reciente. El piloto de Trackhouse ha asegurado que “no me veo como aspirante al título” y ha apuntado que todavía comete errores que no están permitidos para luchar por el campeonato, aunque confía en poder estar arriba cuando su rendimiento y el de su moto estén alineados.

La lucha de Bezzecchi pese a su rodilla

La otra cara de la vuelta del parón veraniego es Marco Bezzecchi. El italiano buscará en Aragón continuar la misma trayectoría trazada en Silverstone tras revertir el final de la primera vuelta de temporada en la vuelta de vacaciones. Aún así, el piloto de Aprilia acusa los dolores de la lesión sufrida en Sachsenring, las cuales le impidieron vivir un merecido descanso.

“Gran Bretaña estuvo bien, pero desde el punto de vista físico fue muy duro. Después del fin de semana tuve mucho dolor en mi rodilla”, ha asegurado. Bezzecchi admite que "tendré que sufrir" durante la segunda vuelta de la temporada de MotoGP mientras continúa luchando contra una lesión de rodilla que sufrió antes de las vacaciones de verano.