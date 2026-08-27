Actualizado 20:37

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

27 AGO 2026|

Actualizado 20:37

Márquez tiene claro su objetivo en Motorland: «Si quiero luchar por el Mundial, tengo que acabar delante de ellos»

Marc Márquez afronta el Gran Premio de Aragón con el objetivo de recortar distancias con Jorge Martín y Bezzecchi en un circuito que considera favorable a Ducati

De izquierda a derecha: Raúl Fernández, Marco Bezzechi, Jorge Martín y Marc Márquez durante la rueda de prensa oficial del Gran Premio Michelín de Aragón 2026 / Jesús Burgos
De izquierda a derecha: Raúl Fernández, Marco Bezzechi, Jorge Martín y Marc Márquez durante la rueda de prensa oficial del Gran Premio Michelín de Aragón 2026 / Jesús Burgos

Jesús Burgos27 08 2026

Comentar

MotoGPMotorland

ActualidadDeporteMotor

Marc Márquez tiene claro el objetivo para este fin de semana en Motorland Aragón: aprovechar un circuito teóricamente favorable para recortar puntos en la lucha por el Mundial. El piloto de Ducati, que ha compartido rueda de prensa con Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, ha reconocido que necesita estar delante de sus principales rivales para mantener sus opciones al título.

“Si quiero luchar por el Mundial, tengo que acabar delante de ellos”, ha asegurado el de Cervera, que aspira a pelear por el podio y, si las circunstancias lo permiten, por la victoria del domingo en el Gran Premio Michelín de Aragón 2026 de MotoGP.

Máxima exigencia para Márquez

Márquez afronta la cita en el Bajo Aragón con máxima concentración y consciente de que debe gestionar su físico para llegar en las mejores condiciones a la carrera. El piloto de Ducati ha explicado que en Silverstone intentó afrontar el fin de semana de una manera más agresiva, pero comprobó que todavía no estaba preparado para mantener ese nivel de exigencia. “Donde no me llegue el físico me tiene que llegar la mente”, ha señalado.

El ocho veces campeón del mundo también ha destacado la evolución de su brazo derecho tras la operación y ha asegurado que ahora compite con mayor tranquilidad y regularidad. Aunque continúa notando cansancio, ha explicado que ya no sufre las desconexiones que le provocaban caídas al comienzo de la temporada.

Martín y Fernández se quitan presión

Jorge Martín, líder del campeonato, ha rebajado la presión sobre sus expectativas para Motorland y ha dejado una declaración significativa sobre el duelo con Márquez: “Firmaría el segundo puesto detrás de Márquez”. El piloto de Aprilia afronta así una carrera en la que espera mantener su ventaja en la clasificación y resistir el empuje de sus perseguidores.

Raúl Fernández, por su parte, se ha descartado como candidato al título pese a su buena dinámica reciente. El piloto de Trackhouse ha asegurado que “no me veo como aspirante al título” y ha apuntado que todavía comete errores que no están permitidos para luchar por el campeonato, aunque confía en poder estar arriba cuando su rendimiento y el de su moto estén alineados.

La lucha de Bezzecchi pese a su rodilla

La otra cara de la vuelta del parón veraniego es Marco Bezzecchi. El italiano buscará en Aragón continuar la misma trayectoría trazada en Silverstone tras revertir el final de la primera vuelta de temporada en la vuelta de vacaciones. Aún así, el piloto de Aprilia acusa los dolores de la lesión sufrida en Sachsenring, las cuales le impidieron vivir un merecido descanso.

“Gran Bretaña estuvo bien, pero desde el punto de vista físico fue muy duro. Después del fin de semana tuve mucho dolor en mi rodilla”, ha asegurado. Bezzecchi admite que "tendré que sufrir" durante la segunda vuelta de la temporada de MotoGP mientras continúa luchando contra una lesión de rodilla que sufrió antes de las vacaciones de verano.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

«En MotoGP recibimos llamadas como para llenar dos veces el hotel»

FOTOGALERÍA. Cambia la fecha del GP pero no los hábitos de reserva. Los más previsores, además de profesionales y equipos, apalabran su estancia de un año para otro y las...

Comentar

«En MotoGP recibimos llamadas como para llenar dos veces el hotel»

Tomé Alfonso, primer director de Motorland: «Que un circuito al que le has dedicado tantos años no esté en el Mundial te parte el corazón»

ENTREVISTA. El primer director gerente de Motorland Aragón recuerda su etapa con cariño y una gran ilusión. Actualmente, es responsable de seguridad de Grandes Premios de la Federación Internacional de...

Comentar

Tomé Alfonso, primer director de Motorland: «Que un circuito al que le has dedicado tantos años no esté en el Mundial te parte el corazón»

Tik Toks, visitas a Alcañiz o vueltas en bicicleta: Así pasan el tiempo los pilotos antes del Gran Premio de Aragón en Motorland

Los corredores de todas las categorías ultiman los preparativos en la capital bajo aragonesa antes de arrancar sus motos

Comentar

Tik Toks, visitas a Alcañiz o vueltas en bicicleta: Así pasan el tiempo los pilotos antes del Gran Premio de Aragón en Motorland

Álex Márquez brilla en un Pit Lane Walk que se queda a la espera de Marc

FOTOGALERÍA. El encuentro entre aficionados y pilotos que marca el arranque de la actividad en el circuito se vivió ayer con ganas en Motorland, donde cientos de aficionados llevaron gorras,...

Comentar

Álex Márquez brilla en un Pit Lane Walk que se queda a la espera de Marc

Roberto Royo, presidente de la FARAM: «Motorland es un circuito importantísimo para el motociclismo aragonés»

La celebración del Gran Premio pone el foco internacional sobre Aragón y ofrece un escaparate para una cantera que busca dar el salto a las competiciones nacionales e internacionales

Comentar

Roberto Royo, presidente de la FARAM: «Motorland es un circuito importantísimo para el motociclismo aragonés»

Estela Ferrer lleva el alabastro del Bajo Aragón al podio del circuito de Motorland

La artista bergelina ha sido la encargada de preparar los trofeos que se entregarán el próximo domingo en el circuito de Motorland

Comentar

Estela Ferrer lleva el alabastro del Bajo Aragón al podio del circuito de Motorland
Periódico del Bajo Aragón Histórico