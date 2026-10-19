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19 OCT 2026|

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EutichesBook vuelve a reunir en Technopark Motorland a más de 400 amantes de las dos ruedas

El evento mototurístico ha celebrado del 16 al 18 de octubre su séptima edición en Alcañiz, con el estreno de la modalidad On Road y un recorrido Off Road renovado en un 80%

El evento EutichesBook ha vuelto a reunir en TechnoPark Motorland a más de 400 amantes de la aventura sobre dos ruedas / Technopark
El evento EutichesBook ha vuelto a reunir en TechnoPark Motorland a más de 400 amantes de la aventura sobre dos ruedas / Technopark

Jesús Burgos19 10 2026

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Technopark Motorland ha sido la sede de una nueva edición de EutichesBook Alcañiz, el encuentro mototurístico que reúne a aficionados a la navegación y la aventura sobre dos ruedas. Durante el fin de semana, el Parque Tecnológico ha sido el punto de encuentro y base de operaciones de una cita que apuesta por descubrir nuevos territorios a través de la moto y que, en su séptima edición, ha incorporado importantes novedades en sus recorridos.

La principal novedad de este año ha sido el estreno de EutichesBook On Road, una nueva modalidad dirigida a motoristas que prefieren las rutas por carretera. El itinerario ha recorrido vías de las provincias de Teruel, Cuenca y Guadalajara, combinando puertos de montaña, paisajes naturales y tramos seleccionados para disfrutar de la conducción y la navegación mediante roadbook.

Por su parte, la modalidad Off Road ha presentado un recorrido renovado en un 80 %, fruto del trabajo previo de exploración y preparación de la organización. Los participantes han podido descubrir nuevos caminos y pistas de la provincia de Teruel, manteniendo la navegación mediante roadbook y el espíritu aventurero que caracteriza al evento.

La gran novedad este 2026 ha sido el estreno de una modalidad On Road y un recorrido Off Road renovado en un 80% / TechnoPark
La gran novedad este 2026 ha sido el estreno de una modalidad On Road y un recorrido Off Road renovado en un 80% / TechnoPark

La combinación de ambas modalidades ha permitido ampliar la propuesta de EutichesBook y ofrecer nuevas experiencias tanto a los aficionados a la conducción por carretera como a quienes prefieren los recorridos fuera del asfalto.

Technopark Motorland, un espacio versátil para acoger todo tipo de eventos

Las instalaciones de Technopark Motorland han vuelto a servir como base para el desarrollo del evento, acogiendo la actividad vinculada a las salidas, llegadas y servicios para los más de 400 participantes durante todo el fin de semana. La celebración de EutichesBook refuerza la vinculación del parque tecnológico con el sector de la automoción y el motociclismo, así como su papel como espacio preparado para acoger encuentros y eventos relacionados con el mundo del motor.

Con esta séptima edición, EutichesBook continúa consolidándose como una propuesta para disfrutar del motociclismo desde la navegación, la exploración y el descubrimiento del territorio, con Alcañiz y la provincia de Teruel como escenarios protagonistas.

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