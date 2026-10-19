EutichesBook vuelve a reunir en Technopark Motorland a más de 400 amantes de las dos ruedas

Technopark Motorland ha sido la sede de una nueva edición de EutichesBook Alcañiz, el encuentro mototurístico que reúne a aficionados a la navegación y la aventura sobre dos ruedas. Durante el fin de semana, el Parque Tecnológico ha sido el punto de encuentro y base de operaciones de una cita que apuesta por descubrir nuevos territorios a través de la moto y que, en su séptima edición, ha incorporado importantes novedades en sus recorridos.



La principal novedad de este año ha sido el estreno de EutichesBook On Road, una nueva modalidad dirigida a motoristas que prefieren las rutas por carretera. El itinerario ha recorrido vías de las provincias de Teruel, Cuenca y Guadalajara, combinando puertos de montaña, paisajes naturales y tramos seleccionados para disfrutar de la conducción y la navegación mediante roadbook.



Por su parte, la modalidad Off Road ha presentado un recorrido renovado en un 80 %, fruto del trabajo previo de exploración y preparación de la organización. Los participantes han podido descubrir nuevos caminos y pistas de la provincia de Teruel, manteniendo la navegación mediante roadbook y el espíritu aventurero que caracteriza al evento.

La gran novedad este 2026 ha sido el estreno de una modalidad On Road y un recorrido Off Road renovado en un 80% / TechnoPark

La combinación de ambas modalidades ha permitido ampliar la propuesta de EutichesBook y ofrecer nuevas experiencias tanto a los aficionados a la conducción por carretera como a quienes prefieren los recorridos fuera del asfalto.

Technopark Motorland, un espacio versátil para acoger todo tipo de eventos

Las instalaciones de Technopark Motorland han vuelto a servir como base para el desarrollo del evento, acogiendo la actividad vinculada a las salidas, llegadas y servicios para los más de 400 participantes durante todo el fin de semana. La celebración de EutichesBook refuerza la vinculación del parque tecnológico con el sector de la automoción y el motociclismo, así como su papel como espacio preparado para acoger encuentros y eventos relacionados con el mundo del motor.



Con esta séptima edición, EutichesBook continúa consolidándose como una propuesta para disfrutar del motociclismo desde la navegación, la exploración y el descubrimiento del territorio, con Alcañiz y la provincia de Teruel como escenarios protagonistas.