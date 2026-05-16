Actualizado 19:06

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

16 MAY 2026|

Actualizado 19:06

Abiertas las inscripciones de la EutichesBook Alcañiz 2026

El evento se celebrará en Motorland TechnoPark del 16 al 18 de octubre y pretende contribuir a la vertebración del territorio y aportar valor a las comarcas que lo acogen

El evento congregó en ediciones anteriores a más de 300 motoristas en Alcañiz / DGA
El evento congregó en ediciones anteriores a más de 300 motoristas en Alcañiz / DGA

La COMARCA16 05 2026

Comentar

AlcañizMotorland

DeporteMotor

Las inscripciones para el EutichesBook Alcañiz 2026 ya están abiertas. El evento se celebrará en Motorland TechnoPark del 16 al 18 de octubre y pretende contribuir a la vertebración del territorio y aportar valor a las comarcas que lo acogen.

Se trata de unas jornadas en las que se combinan navegación, paisaje y conducción en estado puro en la provincia de Teruel, una de las más apreciadas por los aficionados al trail y a las largas distancias, debido a su variedad de firmes, desniveles naturales y escasa masificación. Por primera vez, este año se celebrará la modalidad del evento OnRoad, en Motorland, y que se suma al OffRoad, que ya cumple su séptima edición en Aragón. Según los organizadores, el recorrido permitirá combinar tramos lentos con otros más rápidos y con mucha navegación.

La modalidad de carretera transcurrirá por enclaves como la Sierra de Albarracín y los Montes Universales. Además de la provincia de Teruel, los recorridos llegarán a las de Cuenca, Valencia y Castellón. Las inscripciones estarán disponibles hasta completar aforo. Puede accederse a la información completa y realizar las inscripciones en https://eutiches.com/pages/eutichesbook-offroad 

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Importantes retrasos en la obtención del carné de conducir: solo dos examinadores para toda la provincia de Teruel

Las autoescuelas alertan de que en verano podrían colapsar si la DGT no refuerza la plantilla, que está a la mitad. El aula digital permite realizar menos pruebas que antes

Comentar

Importantes retrasos en la obtención del carné de conducir: solo dos examinadores para toda la provincia de Teruel

La alcañizana Iris Pérez, Premio Nacional a Mejor Oradora Jurídica

La estudiante de Derecho y ADE en Zaragoza logra imponerse en la categoría individual tras participar en la LEDU de Iure, un torneo nacional que reunió en Madrid a universidades...

Comentar

La alcañizana Iris Pérez, Premio Nacional a Mejor Oradora Jurídica

Alcañiz se vuelca con el Campeonato de España de Halterofilia: «Es una movilización propia de una cita internacional»

La gala de presentación en el Recinto Ferial reúne a 200 personas en un evento posible gracias a una veintena de colaboradores y a la familia Magallón Alquezar

Comentar

Alcañiz se vuelca con el Campeonato de España de Halterofilia: «Es una movilización propia de una cita internacional»

Izan Edo se estrena ante la élite del triatlón en World Series: Misión internacional en el país del sol naciente

El jarquino disputa la prueba en la ciudad japonesa de Yokohama tras el tropiezo sufrido en la Copa del Mundo de China

Comentar

Izan Edo se estrena ante la élite del triatlón en World Series: Misión internacional en el país del sol naciente

Alcañiz cita a 150 deportistas para el Campeonato de Halterofilia: «Algunos nos representarán en los próximos JJOO»

VÍDEO. El joven alcañizano Carlos Magallón espera lograr la marca que le de acceso al Mundial que se celebrará en Colombia

Comentar

Alcañiz cita a 150 deportistas para el Campeonato de Halterofilia: «Algunos nos representarán en los próximos JJOO»

El valderrobrense Sergio Puyo completa el mítico Six Days Trial de Escocia: «Verte con la moto en medio de las montañas es increíble»

El piloto finaliza la prueba en una meritoria 115ª posición después de solo tener tres semanas para preparar su estreno en la competición

1

El valderrobrense Sergio Puyo completa el mítico Six Days Trial de Escocia: «Verte con la moto en medio de las montañas es increíble»
Periódico del Bajo Aragón Histórico