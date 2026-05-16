Las inscripciones para el EutichesBook Alcañiz 2026 ya están abiertas. El evento se celebrará en Motorland TechnoPark del 16 al 18 de octubre y pretende contribuir a la vertebración del territorio y aportar valor a las comarcas que lo acogen.

Se trata de unas jornadas en las que se combinan navegación, paisaje y conducción en estado puro en la provincia de Teruel, una de las más apreciadas por los aficionados al trail y a las largas distancias, debido a su variedad de firmes, desniveles naturales y escasa masificación. Por primera vez, este año se celebrará la modalidad del evento OnRoad, en Motorland, y que se suma al OffRoad, que ya cumple su séptima edición en Aragón. Según los organizadores, el recorrido permitirá combinar tramos lentos con otros más rápidos y con mucha navegación.

La modalidad de carretera transcurrirá por enclaves como la Sierra de Albarracín y los Montes Universales. Además de la provincia de Teruel, los recorridos llegarán a las de Cuenca, Valencia y Castellón. Las inscripciones estarán disponibles hasta completar aforo. Puede accederse a la información completa y realizar las inscripciones en https://eutiches.com/pages/eutichesbook-offroad