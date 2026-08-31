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31 AGO 2026|

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El GP de Aragón crece pero sigue necesitando el empujón de la A-68: «Recibiríamos un 30% más de visitantes»

La organización cierra una edición de éxito en Motorland mientras que el Ayuntamiento de Alcañiz adelanta futuras reuniones para trabajar por los avances de la autovía

Masiva invasión de pista durante el Gran Premio de MotoGP 2026, que consigue superar cifras / La COMARCA
Masiva invasión de pista durante el Gran Premio de MotoGP 2026, que consigue superar cifras / La COMARCA

Camila Ortiz Tomaselli31 08 2026

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El crecimiento de asistentes al Gran Premio de MotoGP podría multiplicarse si la A-68 fuera una realidad. La organización de lo que es la cita deportiva más importante para toda la comunidad ha despedido con buenas sensaciones esta edición, aunque con la mirada puesta en conseguir el avance de una autovía reivindicada desde hace años en el territorio.

Tanto Dorna como Liberty, empresas que lideran la organización del campeonato, han trasladado al Ayuntamiento de Alcañiz que se requiere trabajar por ello, sobre todo cuando el trazado bajoaragonés solo tiene confirmada una edición más del Gran Premio antes de volver a ser circuito reserva en 2027. «Me lo han dicho personalmente, porque cada vez les cuesta más (en cuanto a venta de entradas). Y en ello debemos centrarnos. Si existiera podríamos estar hablando de un 30-40% más de asistencia, sin dudarlo», defiende el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, quien a su vez señala que "hablamos de una reivindicación histórica para el desarrollo social, económico y sanitario".

Además, se quiere trabajar porque el GP sea un evento que vaya más allá de lo deportivo, con el entretenimiento como principal aliciente. La venta de experiencias diferentes busca atraer a un nuevo público, pero para ello resulta fundamental esta autovía, tal y como confirmó en una entrevista a La COMARCA previa al Gran Premio Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna. «Las mejoras para seguir creciendo en público van más allá del circuito, y la A-68 es la principal. Permitiría que vinieran más personas, y que hubiera mayor disponibilidad de alojamientos», explicó. También lo reivindicó este fin de semana el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su visita a Motorland. «Es un requisito imprescindible para asegurar la continuidad de Motorland en el calendario de MotoGP», afirmó.

En ese sentido, está previsto que con el inicio de septiembre y después del «parón vacacional», los alcaldes de la plataforma de la A-68 vuelvan a mantener reuniones para seguir trabajando en la reclamación de esa vía fundamental para el territorio. «No podemos avanzar fechas, pero sí que concluido el verano y sus fiestas volveremos a reivindicar esta cuestión», confirma Estevan.

115.742 espectadores en una edición de éxito

En lo que respecta al propio campeonato, Motorland ha conseguido este año captar a 115.742 espectadores, un 3% más que en 2025. Cifras que «demuestran que se está trabajando por la senda correcta para seguir en el calendario», según Jorge Panadés, gerente de Motorland. La prueba triunfó a nivel deportivo, con el primer puesto de Marc Márquez, pero también se completó con la oferta de ocio que se ofreció durante el fin de semana. "La Fan Zone ha tenido nuevas actividades, y también hemos incorporado otras actividades a las gradas pelouse. Gradas como la de Marc también ayudan, porque están en constante animación", destaca Panadés.

El buen ambiente también se trasladó a la ciudad de Alcañiz, donde la asistencia de visitantes fue masiva especialmente el sábado. El impacto turístico se hace notar en cada edición a lo largo de todo el Bajo Aragón Histórico y esta vez no fue una excepción. Además, el Gran Premio llegó en esta ocasión para cerrar un agosto de éxito tras las reservas del 12 de eclipse y el resto del verano. "La mayoría de nuestros alojamientos turísticos asociados han vuelto a personas que trabajan vinculadas al Gran Premio como clientes. Eso supone que las estancias se hayan vuelto a alargar de seis a nueve días", confirma Nieves Ballesteros, gerente

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